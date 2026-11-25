Thomas Markle, otec Meghan Markleové a tchán prince Harryho, byl v úterý u federálního soudu v Los Angeles obžalován ze dvou případů držení dětské pornografie. Podle prokuratury mu za každý případ hrozí až 20 let vězení, píše agentura Reuters. Markleová přerušila vztah se svým otcem před několika lety.
Obžaloba se týká dvou fotografií, které zachycují Marklea s nahou nezletilou dívkou, a dalších fotografií, na kterých je s dětmi, které se svlékají. Na jedné z fotografií je nahá dívka v místnosti, která je patrně hotelovým pokojem na Filipínách.
Všechny důkazní materiály nalezli agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) ve dvou skladech v oblasti Los Angeles. Markle žil na Filipínách, ale začátkem roku dostal mrtvici a byla mu amputována noha, což ho donutilo k návratu do Spojených států.
Agenti FBI zatkli Marklea na začátku listopadu v domově pro seniory na Floridě, kde žil. Soud ho nejprve poslal do domácího vězení s elektronickým náramkem, po několika dnech ho ale vrátil do vazby bez možnosti kauce poté, co si náramek odstranil nožem.
Markle byl zatčen nedlouho poté, co britský bulvární deník The Sun napsal, že Markleův syn nalezl při vyklízení otcova domu na Filipínách sbírku stovek, možná tisíců fotografií a videí zobrazujících sexuální zneužívání dětí. Syn nález ohlásil filipínské policii a kontaktoval FBI.
Meghan Markleová tehdy uvedla, že je informacemi o nálezu hluboce zdrcena. Podle agentury AP dodala, že v roce 2018 obdržela od londýnské policie dopis, který obsahoval znepokojující obvinění vůči jejímu otci.
„Doufám, že nyní je zřejmé, že navzdory zkresleným informacím v některých médiích měl můj odstup od otce a moje rozhodnutí neumožnit mu kontakt s našimi dětmi jediný důvod: chránit je,“ uvedla.
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