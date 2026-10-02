Stovky lidí v Bombaji protestovaly proti úpravám voličských seznamů

Stovky lidí v pátek protestovaly v indické Bombaji proti úpravám voličských seznamů, které podle demonstrantů zvýhodňují vládní stranu premiéra Nárendry Módího. Demonstraci pořádalo hnutí Švábí lidová strana (CJP), které požaduje odstoupení předsedy volební komise Gjanéše Kumára.
Samostatný protest studentů v metropoli Dillí policie rozehnala a některé účastníky odvezla autobusy, uvedla agentura Reuters.
Demonstranti v Bombaji mávali indickými vlajkami a skandovali hesla namířená proti Kumárovi. Na transparentech požadovali jeho rezignaci. Mluvčí CJP Saurav Dás agentuře Reuters řekl, že protesty budou pokračovat i v dalších městech. Strana plánuje v říjnu demonstrace například v Kalkatě a Bengalúru.
Protesty souvisejí s celostátním prověřováním voličských seznamů, které úřady zahájily loni. Kritici tvrdí, že v jeho důsledku byly ze seznamů vyřazeny miliony oprávněných voličů. Volební komise naopak uvádí, že cílem kontroly je odstranit duplicitní či zemřelé voliče a osoby, které už nesplňují podmínky pro účast ve volbách. Komise a vláda odmítají tvrzení, že úpravy seznamů mají zvýhodnit Módího Indickou lidovou stranu (BJP).
Tlak na Kumára zesílil poté, co list Indian Express minulý měsíc informoval, že jeho dva zástupci během posledních deseti měsíců nejméně čtrnáctkrát formálně upozornili na problémy spojené s úpravami voličských seznamů, registrací voličů a digitálními systémy komise. Volební komise uvedla, že rozdílné názory jsou při interních jednáních běžné.
V Dillí se mezitím samostatná skupina studentských demonstrantů pokusila protestovat, policie jí to ale nedovolila. Některé účastníky odvezla v autobusech a několik stanic metra v okolí zůstalo uzavřených. Úřady před shromážděním varovaly a v metropoli posílily bezpečnost. Jeden z demonstrantů při zatýkání prohlásil, že právo protestovat je základním právem a účastníci požadují od vlády vysvětlení údajné krádeže hlasů.
Volební komise v pátek zároveň nařídila úředníkům, aby registrovali nově oprávněné voliče a lidi, kteří byli z voličských seznamů vynecháni. Podle Reuters krok zřejmě směřuje ke zmírnění napětí kolem kontroverzního prověřování.
Satirické politické hnutí CJP vedené mladými lidmi vzniklo v květnu poté, co unikly testy z celostátních přijímacích zkoušek na lékařské fakulty. To postihlo přes dva miliony studentů, kteří museli náročné zkoušky absolvovat podruhé. Zástupci hnutí, kterému se dostává široké podpory na sociálních sítích, žádali také celkové změny v indickém vzdělávacím systému.
Podpora hnutí CJP podle odborníků odráží frustraci mladých lidí v Indii z vysoké nezaměstnanosti. Impulzem k jeho vzniku byla slova soudce nejvyššího soudu, který některé nezaměstnané mladé lidi přirovnal ke švábům.
Mohlo by vás zajímat: Studenti po celé Francii blokovali kampusy, házeli dlažební kostky na policii a zapalovali ohně
Při loveckém incidentu v Norsku zemřeli dva lidé, policie zadržela podezřelého
Na jihovýchodě Norska byli při loveckém incidentu zastřeleni dva lidé a další utrpěl vážné zranění, oznámila dnes podle agentury AFP policie. Podezřelého pachatele policie ráno zatkla v Haldenu, městě vzdáleném asi 120 kilometrů na jih od Osla. Okolnosti střelby zatím nejsou jasné.
Jako by nás hrálo o pět méně, nechápe Modrič, co se dělo. Poprvé za 20 let se styděl
Veterán Luka Modrič těžce nesl sobotní debakl chorvatských fotbalistů v Lize národů s Anglií 0:7. Jednačtyřicetiletý držitel Zlatého míče z roku 2018 po utkání v Rijece uvedl, že se poprvé za 20 let po zápase národního týmu styděl.
Začíná Nobelovský týden. Největší pozornost poutá cena za mír kvůli Trumpovi
V pondělí začne týden vyhlašování letošních laureátů Nobelových cen. Největší pozornost poutá Nobelova cena za mír, kterou v pátek 9. října oznámí norský Nobelův výbor. Loni si o toto ocenění opakovaně říkal americký prezident Donald Trump, ale výbor nakonec upřednostnil lídryni venezuelské opozice Maríi Corinu Machadovou, která později šéfovi Bílého domu svou zlatou medaili věnovala.
„Slabina, kterou Rusko využije,“ varoval. Volby v Lotyšsku ovládl čerstvý proukrajinský vítr
Premiér Andris Kulbergs ovládl parlamentní volby v Lotyšsku a s velkou pravděpodobností povede vládu dál. Jeho vítězství posiluje prozápadní kurz země a podporu Ukrajiny. Zároveň ale před staronovým lídrem stojí série domácích výzev od rozpočtu až po problémy s dopravou a velkými infrastrukturními projekty. To vše v atmosféře hrozby ze strany nepředvídatelného východního souseda.
ŽIVĚ "Na naši pomoc se můžete spolehnout." Merz přicestoval na neohlášenou návštěvu Kyjeva
Německý kancléř Friedrich Merz v neděli přicestoval na neohlášenou návštěvu do Kyjeva, kde ho doprovází šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Agentura DPA označila jeho návštěvu za solidární. Merz dorazil do Kyjeva krátce po ruském varování, aby město opustili diplomaté kvůli chystaným masivním útokům.