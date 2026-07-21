Stovky lidí protestovaly v Bologni po úmrtí muže při policejním zásahu

Italská policie se v pondělí večer ve městě Bologna střetla s demonstranty protestujícími po smrti muže, který zemřel, když se ho strážníci pokoušeli zadržet. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters. Záběry z nedělního incidentu, které natočil jeden z obyvatel a které se hojně šířily na internetu, vyvolaly protesty stovek lidí. Podle policie utrpělo při pondělních střetech zranění 64 strážníků.
Abdar Rahím Fakir, podnikatel marockého původu s malou firmou zabývající se stěhováním a úklidem, zemřel poté, co byla přivolána policie kvůli jeho agresivnímu chování a poškození vozidla, uvedla italská média. Na videích je Fakir vidět ležící tváří k zemi, zatímco ho drží dva policisté pod dohledem dvou mužů v uniformách záchranářů. Je slyšet, jak opakovaně volá o pomoc a snaží se popadnout dech, ale následně se jeho pohyby postupně zastavují.
Podle agentury ANSA hodili demonstranti petardu směrem k místním policejním budovám. Policie reagovala použitím slzného plynu a vodních děl. Server deníku La Repubblica zveřejnil záběry z protestů. Další skupina demonstrantů usedla na náměstí s fotografií Fakira v rukou. Tuto akci skupina popsala jako gesto nenásilného protestu.
Policie uvedla, že kromě zranění bylo při protestech poškozeno šest jejích vozidel, zatímco další dvě auta byla zapálena. Informovala také o zničených výlohách obchodů a bank a desítkách rozbitých jízdních kol, která demonstranti použili k vytvoření barikád.
„Slogany 'policisté jsou vrazi' a 'celý svět vás nenávidí', které zaznívaly během demonstrace v Bologni, jsou hanebné,“ uvedl Tommaso Foti, ministr pro evropské záležitosti ve vládě premiérky Giorgii Meloniové. Ta v úterý na síti X označila pondělní události v Bologni za nepřijatelné a zdůraznila, že nic nemůže omluvit násilí vůči policejním silám. „V souvislosti se smrtí Abdar Rahíma Fakira je nutné s maximální přísností objasnit případnou odpovědnost,“ doplnila.
Nepokoje v úterý ostře odsoudil také středolevicový starosta Bologni Matteo Lepore, který čelí výzvám středopravicových stran k odstoupení. Lepore v pondělí pořádal pokojnou demonstraci na náměstí Piazza Nettuno, zatímco se v jiných částech města se protesty zvrhly v násilné střety.
Státní zastupitelství zahájilo vyšetřování nedělního incidentu. Ministr vnitra Matteo Piantedosi uvedl, že má plnou důvěru, že vyšetřování plně vyjasní, co se stalo. Boloňská policie přislíbila, že vyšetřovatelům poskytne záběry z kamer připevněných na tělech policistů, kteří u Fakira zasahovali.
Podle Reuters vyvolal tento policejní zásah reakce napříč politickým spektrem, přičemž opoziční politici požadovali vyvození odpovědnosti a vládní koalice dotčené policisty bránila.
Média uvedla, že policisté zavolali záchrannou službu poté, co krátce po poledni dorazili do severovýchodní čtvrti Pilastro. Teploty tou dobou přesahovaly 35 stupňů Celsia. Strážníci se nejprve pokusili Fakira uklidnit, ale poté, co reagoval agresivně, použili pepřový sprej a při pokusu o nasazení pout ho přitlačili k zemi, popisují dále média.
Dvaačtyřicetiletý muž žil podle AFP v Itálii od svých pěti let. Ačkoli v zemi legálně pobýval a pracoval, měl obavy z vyhoštění, uvedla jeho advokátka Barbara Spinelliová, která mu loni pomáhala s podáním žádosti o prodloužení povolení k pobytu.
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