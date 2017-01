Stovky Kubánců se zasekly na cestě do USA. Po Obamově změně imigrační politiky nevědí, jak dál

před 3 minutami

Americký prezident Barack Obama minulý týden náhle ukončil dlouholetou migrační politiku, kdy Kubánci, kteří se dostali na půdu USA, automaticky získali povolení k trvalému pobytu. Stovky Kubánců ale tato zpráva zaskočila na cestě do Spojených států, a zůstali tak uvázlí například v Mexiku. Není navíc jasné, zda nový americký prezident Donald Trump zruší Obamovo rozhodnutí. Komentátoři to ale vidí jako velmi málo pravděpodobné.

Havana – Kubánec José Enrique Manresa doufal, že se mu po náročné cestě konečně podaří dostat do vysněných Spojených států. Jenže to se mu nakonec nepovedlo. Americký prezident Barack Obama minulý týden náhle ukončil dlouholetou politiku otevřených dveří, kdy Kubánci, kteří se dostali na půdu USA, automaticky získali povolení k trvalému pobytu.

"Strávili jsme šest dnů a nocí na cestě, překračovali jsme řeky, procházeli džunglí," svěřil se agentuře Reuters. "Všechno jsme prodali. Teď už nám nezbývá naděje," dodal Kubánec, který se s dcerou dostal až do mexického města Tapachula kousek od hranic s Guatemalou.

Na rodné Kubě prodal dům a všechno vybavení. Jeho měsíční mzda čítala jen 20 dolarů (v přepočtu asi 560 korun), a proto se rozhodl, že raději zkusí začít nový život v USA.

Nyní neví, co bude dělat – jestli se vrátí zpět na Kubu, nebo požádá o azyl v Mexiku.

Do podobné situace se dostaly stovky dalších Kubánců. Ty zaskočilo Obamovo rozhodnutí už během jejich cesty – do USA putují buď přes moře, nebo po souši. Nejprve odletí do Ekvádoru a poté pokračují přes Kolumbii, Střední Ameriku a nakonec Mexiko. Tam se ale stejně jako Manresa "zasekli" a nevědí, co dál dělat.

"Obamovo rozhodnutí zničilo naše sny," říká Yancy Riccardová, která na své cestě prošla Guyanou, Brazílií, Ekvádorem a Kolumbií. Obává se, že když se vrátí na Kubu, tak nenajde žádné zaměstnání.

Počet přistěhovalců vzrostl

Obama už přes dva roky usiluje o zlepšení vztahů s Kubou. S jejím lídrem Raúlem Castrem se v prosinci 2014 dohodli na vzájemném sblížení.

Washington poté uvolnil některá omezení obchodu či cestování na Kubu. Na "ostrov svobody" vstoupily americké firmy, jako je třeba Airbnb či Netflix, a obnovily se také pravidelné lety mezi oběma zeměmi. Přesto ale zůstalo v platnosti obchodní embargo.

Loni v březnu se pak Obama stal prvním prezidentem USA po téměř 90 letech, který na Kubu zavítal.

A minulý týden zrušil i zvláštní migrační režim, který Kuba dlouhodobě kritizovala.

"S kubánskými přistěhovalci budeme nyní zacházet stejně jako s imigranty z dalších zemí," uvedl Obama ve svém prohlášení. "Kubánští migranti, jako všichni jiní přistěhovalci, mohou i nadále požádat o politický azyl," dodal Jeh Johnson, americký ministr vnitřní bezpečnosti. Havana se navíc zavázala navrácené Kubánce přijímat zpět.

V předtuše, že Spojené státy jim "zavřou dveře", mnozí Kubánci uspíšili svůj odchod. Například v roce 2015 do USA z Kuby dorazilo na 40 tisíc lidí. Loni to bylo dalších 54 tisíc, oznámil nedávno Obamův poradce Ben Rhodes.

Trump zřejmě Obamovo rozhodnutí neodvolá

Není ale zatím jasné, zda nový prezident Donald Trump Obamův krok zruší. Komentátoři to vidí jako málo pravděpodobné − Trump svou předvolební kampaň postavil na odmítání imigrace a posílení hranic.

"Trump hovořil velmi vášnivě o tom, že je třeba kontrolovat imigraci. Takže se mi zdá, že by bylo pro něj politicky velmi složité odvolat Obamův krok," uvedl pro server Politico Jason Marczak, analytik z think-tanku Atlantic Council.

