Stovky Izraelců protestovaly na letišti u Tel Avivu proti Netanjahuovi

Podle deníku Haarec lidé v letištní hale protestovali proti válce v Pásmu Gazy a proti vládě, kterou viní z toho, že se nesnaží zachránit rukojmí, kteří tam jsou v zajetí už skoro dva roky.
Demonstranti na Ben Gurionově mezinárodním letišti, které je největším v zemi, mávali izraelskými vlajkami a přinesli transparenty kritizující Netanjahua. Několik jich přišlo také v oranžových vězeňských kombinézách a s maskou Netanjahua, aby připomněli jeho proces, v němž je jako první izraelský premiér v úřadu obžalován, a to z korupce, podvodu a zneužití důvěry.
Netanjahu vinu odmítá a tvrdí, že je obětí nepřátelsky zaměřených médií a soudů. Někteří Izraelci ho viní také z toho, že záměrně prodlužuje válku v Gaze, aby se co nejdéle udržel u moci.
Mezi protestujícími na letišti byla ve středu také Arbel Jehudová, která strávila v zajetí v Pásmu Gazy 482 dnů, než ji ozbrojenci z palestinského hnutí Hamás letos koncem ledna propustili s několika dalšími unesenými výměnou za stovku Palestinců z izraelského vězení. "Nemůžeme slavit svátek, dokud se všichni rukojmí nevrátí domů," řekla Jehudová podle deníku Haarec. Židé tento týden slavili od pondělí do dneška svátek Roš Hašana - židovský Nový rok.
Palestinské ozbrojené skupiny drží v Pásmu Gazy ještě 48 rukojmích, z nichž už jen asi 20 je naživu. Ozbrojenci z hnutí Hamás při teroristickém útoku 7. října 2023, jímž začala tato válka, unesli z Izraele 251 lidí a dalších 1200 na místě pozabíjeli. Většinu z rukojmích propustili výměnou za několik tisíc Palestinců z izraelských věznic při dvou příměřích, která vyjednaly Egypt, Katar a Spojené státy a která platila týden koncem listopadu 2023 a letos dva měsíce od 19. ledna.
Netanjahu dlouhodobě tvrdí, že k propuštění rukojmích přiměje Hamás jen tvrdý nátlak. Ten měl letos podobu i téměř tříměsíční blokády veškeré humanitární pomoci pro toto palestinské území zdevastované válkou, v němž drtivá většina z jeho dvou milionů obyvatel přežívá v katastrofálních podmínkách. Od minulého týdne vede izraelská armáda rozšířenou ofenzivu ve městě Gaza, kde zřejmě palestinští ozbrojenci rukojmí zadržují. Jejich příbuzní i další Izraelci se ale obávají, že tato ofenziva jejich životy spíše ohrozí, a vyzývají vládu k dohodě o příměří.
Izraelská armáda podle ministerstva zdravotnictví v Gaze od října 2023 zabila v Pásmu Gazy přes 65.400 Palestinců. Tyto údaje, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje OSN za spolehlivé. Podle různých nevládních organizací přes 80 procent palestinských obětí byli civilisté.
