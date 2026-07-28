Stovky dronů na Moskvu? Bude to horší, hrozí Rusům vývojář Putinova jaderného kufříku

Zatímco na začátku války byly vzdušné útoky na velká města problémem jen pro Ukrajinu, stále častěji se válka přesouvá i na ruské území. Naposledy v noci na úterý Rusové sestřelili stovky dronů letících jen na Moskvu a její okolí. Podle ukrajinské firmy FirePoint to ale není vše, její hlavní konstruktér Denis Štilerman teď prohlásil, že nová balistická raketa poletí na ruskou metropoli "již brzy".
Štilerman v rozhovoru pro ukrajinský webu gordon.ua mluvil o tom, jak je na tom s vývojem zbraní firma FirePoint, kde působí jako hlavní konstruktér a zároveň je jejím spoluzakladatelem.
Podle něj v současné době probíhá jedna ze závěrečných fází testování nové rakety, jež by mohla být časem vyslána na ruskou metropoli.
„Naším úkolem je nyní provést testovací zážeh motoru, ujistit se, že se nic konstrukčně nerozpadá a že motor funguje správně. Pak okamžitě provedeme zkušební let: uvidíme, zda vše funguje podle plánu. A pak zahájíme lety na ruské území. Cíl určí armáda, ale myslím, že to budou hned nějaké významné cíle,“ řekl.
Na otázku, kdy by mohla první ukrajinská balistická raketa doletět do Moskvy, Štilerman odpověděl: „Letos na podzim.“
Zdůraznil, že nemůže uvést přesnější časový rámec, protože závisí na výsledcích testů motorů. Na Ukrajině podle něj už vznikly tři výrobní závody pro plnění motorů, aby byla zajištěna nepřetržitá výroba i v případě zásahu jednoho z nich.
„Jedná se o velkou raketu, velký motor a velký produkt. Doprava 800kilogramové hlavice na vzdálenost 850 kilometrů vyžaduje velkou raketu,“ dodal a pohrozil tim obyvatelům ruského hlavního města. Z Kyjeva je to totiž do Moskvy zhruba 800 kilometrů, z fronty ještě míň.
„Naplníme motor, umístíme ho na zkušební plošinu, otestujeme ho a uvidíme, jak si povede. Pokud se vyskytnou nějaké nesrovnalosti, opravíme je. Ale postupujeme velmi rychle. Myslím, že se to stane letos na podzim,“ prohlásil muž s mimořádně zajímavou minulostí.
Kdo je muž, který vyhrožuje Moskvě?
Denis Štilerman vyrůstal na Ukrajině, téměř 30 let žil a pracoval v Moskvě a poté se vrátil do Kyjeva.
Vystudoval Moskevský institut fyziky a technologií (MIPT) – pravděpodobně nejprestižnější technickou univerzitu v SSSR – a s vyznamenáním absolvoval teoretickou fyziku se specializací na kosmologii. Po promoci zůstal v Moskvě, ale místo vědecké kariéry se zaměřil na podnikání: vývoj softwaru a počítačových her a investice do pozemků a nemovitostí.
V roce 2000 spolupracoval Štilerman s ruským ministerstvem obrany. Podle několika rozhovorů, které cituje web The Atlantic, byl buď zaměstnancem, nebo dodavatelem v moskevském výzkumném ústavu obrany, který vyvíjel zařízení pro „jaderný kufřík “ Vladimira Putina.
„Začátkem roku 2007 jsem byl požádán, abych pro ruské ministerstvo obrany vytvořil koncept automatizovaných systémů řízení (vojsk) . Vypracoval jsem ho... Díky bohu, že ho ještě nerealizovali. Jinak by se všechno vyvíjelo úplně jinak,“ řekl Štilerman ve zmíněném rozhovoru ukrajinskému novináři Dmitriji Gordonovi.
Po vypuknutí rusko-gruzínské války Štilerman přerušil styky s ruským ministerstvem obrany, ale nadále žil a budoval firmy v Rusku. Navíc kvůli svému přestěhování z Ukrajiny do Ruska v roce 1991 měl občanství obou zemí.
Štilermanovi bylo ruské občanství odebráno v roce 2016. Jako důvody uvedl pomoc hnutí Euromajdan, údajnou „výzvu“ své bývalé manželky a tlak ze strany tajné služby FSB. Podle Štilermana od něj bezpečnostní úředníci vymáhali 23 milionů dolarů a když odmítl zaplatit, poslali ho na šest měsíců do vyšetřovací vazby. K tomu došlo v roce 2018.
Trestní řízení se týkalo nákupu pozemku od zkrachovalé drůbežárny. Nakonec byl podle deníku The Atlantic, který přezkoumal dokumenty poskytnuté Štilermanem, propuštěn bez obvinění.
Podívejte se na archivní záběry raket Flamingo výrobce FirePoint:
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