Stovky bojovníků Islámského státu utekly z vězení. S nimi zřejmě i teroristé z Evropy

Lidé v Tabce svrhávají sochy umístěné SDF, které jsou považovány za symboly teroristické organizace

Fabian Blažek
ČTK,Fabian Blažek

Ze syrské věznice Šaddádí uprchlo zhruba 1500 bojovníků Islámského státu. Uvedla to Kurdská koalice Syrských demokratických sil (SDF). Islamistům se v pondělí podařilo utéct během intenzivních bojů mezi syrskou armádou a SDF v okolí věznice. K bojům došlo poté, co selhala nedělní dohoda o příměří.

Počty vězňů-islamistů, kteří uprchli, se výrazně liší.

Syrská armáda mluví pouze o 200 lidech. Podle katarské televize Al-Džazíra se vládním jednotkám podařilo 130 islamistů znovu dopadnout. Přesná čísla nelze v tuto chvíli ověřit. 

Drone view of al-Shaddadi prison after the withdrawal of the Syrian Democratic Forces and its takeover by the Syrian army, in al-Shaddadi
Pohled z dronu na věznici Šadádí po stažení Syrských demokratických sil a jejím převzetí syrskou armádou, 20. ledna 2026. Foto: REUTERS

Ve věznici jsou přitom zadržováni bojovníci Islámského státu z celého světa včetně evropských zemí. Podobný scénář hrozí také ve věznici Al-Aktán. I v jejím okolí se odehrávají boje mezi SDF a syrskou armádou. 

Podle lidskoprávních organizací je v této věznici drženo přibližně 1500 členů Islámského státu a jejich rodinných příslušníků. SDF dříve varovala, že obsazení věznice Al-Aktán ve městě Rakka vládními silami by mohlo mít vážné bezpečnostní důsledky, které ohrozí stabilitu a povedou k návratu „k chaosu a terorismu“. 

Kurdští bojovníci kontrolují v severní Sýrii více než 12 věznic, kde již několik let bez soudního procesu zadržují přibližně devět tisíc osob podezřelých z napojení na Islámský stát. Mezi nimi je také spousta radikalizovaných islamistů z Evropy.

Dohody o příměří selhaly

Nová vlna konfliktu se rozhořela navzdory nedělní dohodě o okamžitém příměří mezi Kurdy a vládními silami. Čtrnáctibodový text počítá mimo jiné se začleněním SDF do struktur syrských ministerstev obrany a vnitra.

Další pokus o jednání mezi Kurdy a Damaškem proběhl v pondělí. „Jednání zcela selhala. Jediným požadavkem syrských úřadů je bezpodmínečná kapitulace,“ uvedl Abdel Karím Omar, zástupce kurdské autonomní správy v Damašku.

Po pádu režimu Bašára Asada v prosinci 2024 se kurdské síly odmítají podřídit nové vládě pod vedením prezidenta Ahmada Šary. Obě strany téměř rok jednaly o integraci kurdských vojenských a civilních institucí do nového syrského státu. Tato jednání se v posledních měsících zastavila.

