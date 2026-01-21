Stovky bojovníků Islámského státu utekly z vězení. S nimi zřejmě i teroristé z Evropy

Ze syrské věznice Šaddádí uprchlo zhruba 1500 bojovníků Islámského státu. Uvedla to Kurdská koalice Syrských demokratických sil (SDF). Islamistům se v pondělí podařilo utéct během intenzivních bojů mezi syrskou armádou a SDF v okolí věznice. K bojům došlo poté, co selhala nedělní dohoda o příměří.
Počty vězňů-islamistů, kteří uprchli, se výrazně liší.
Syrská armáda mluví pouze o 200 lidech. Podle katarské televize Al-Džazíra se vládním jednotkám podařilo 130 islamistů znovu dopadnout. Přesná čísla nelze v tuto chvíli ověřit.
Ve věznici jsou přitom zadržováni bojovníci Islámského státu z celého světa včetně evropských zemí. Podobný scénář hrozí také ve věznici Al-Aktán. I v jejím okolí se odehrávají boje mezi SDF a syrskou armádou.
Podle lidskoprávních organizací je v této věznici drženo přibližně 1500 členů Islámského státu a jejich rodinných příslušníků. SDF dříve varovala, že obsazení věznice Al-Aktán ve městě Rakka vládními silami by mohlo mít vážné bezpečnostní důsledky, které ohrozí stabilitu a povedou k návratu „k chaosu a terorismu“.
Kurdští bojovníci kontrolují v severní Sýrii více než 12 věznic, kde již několik let bez soudního procesu zadržují přibližně devět tisíc osob podezřelých z napojení na Islámský stát. Mezi nimi je také spousta radikalizovaných islamistů z Evropy.
Dohody o příměří selhaly
Nová vlna konfliktu se rozhořela navzdory nedělní dohodě o okamžitém příměří mezi Kurdy a vládními silami. Čtrnáctibodový text počítá mimo jiné se začleněním SDF do struktur syrských ministerstev obrany a vnitra.
Další pokus o jednání mezi Kurdy a Damaškem proběhl v pondělí. „Jednání zcela selhala. Jediným požadavkem syrských úřadů je bezpodmínečná kapitulace,“ uvedl Abdel Karím Omar, zástupce kurdské autonomní správy v Damašku.
Po pádu režimu Bašára Asada v prosinci 2024 se kurdské síly odmítají podřídit nové vládě pod vedením prezidenta Ahmada Šary. Obě strany téměř rok jednaly o integraci kurdských vojenských a civilních institucí do nového syrského státu. Tato jednání se v posledních měsících zastavila.