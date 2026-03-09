Stovka bomb zničila tajný bunkr pod "komplexem vůdců". Izraelci ukázali jeho detaily

Masivní izraelský úder v pátek ráno zničil teheránský podzemní bunkr nejvyššího vůdce Íránu Alího Chameneího, který využívali vysocí představitelé režimu, oznámily Izraelské obranné síly (IDF). Zveřejnily také animaci, která přibližuje detaily podzemního úkrytu.
Mluvčí izraelské armády podle světových agentur uvedl, že asi 50 izraelských stíhaček s více než stovkou bomb v pátek zasáhlo podzemní bunkr pod komplexem íránského vedení v centru Teheránu, který byl podle něj postaven pro nejvyššího vůdce Alího Chameneího.
Mluvčí uvedl, že útok, provedený díky přesnému navádění zpravodajských služeb, byl zaměřen na podzemní kryt vybudovaný pod komplexem, a popsal jej jako nouzové velitelské stanoviště určené k použití během války. Dodal, že zařízení bylo zničeno dříve, než mohlo být použito.
Bunkr bombardování podle armády celé zničilo, cituje její vyjádření deník The Times of Israel. Měl se nacházet pod „komplexem vůdců“ v Teheránu.
Jeho místnosti a tunely se rozkládaly po několika ulicích a zahrnovaly „mnoho vstupních bodů a místností pro shromažďování vysoce postavených členů íránského teroristického režimu,“ uvedla armáda.
„Podzemní bunkr byl postaven pod komplexem [velitelů] a byl bezpečným nouzovým zařízením pro řízení války vůdcem, který byl eliminován dříve, než ho stihl použít,“ uvedla dále armáda.
Dodal, že komplex mohli využívat vysocí íránští představitelé i poté, co byl Chameneí zabit na začátku kampaně.