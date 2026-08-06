Stovka balistických střel pro Putina. „Rakeťák“ Kim posílá do Ruska raketovou jednotku

Rusko podle ukrajinské rozvědky chystá další krok v prohlubující se vojenské spolupráci se Severní Koreou. Ve Voroněžské oblasti má rozmístit severokorejskou raketovou jednotku čítající zhruba 90 vojáků. Ta by mohla být vyzbrojena až 120 balistickými střelami a šesti odpalovacími zařízeními určenými k útokům na Ukrajinu.
Moskva používá severokorejské zbraně proti Ukrajině už od konce roku 2023. Pokud se nyní potvrdí i přesun celé raketové jednotky na ruské území, půjde o dosud nejviditelnější důkaz, že vojenské partnerství mezi Moskvou a Pchjongjangem vstupuje do další fáze.
S informací přišel představitel Hlavního ředitelství rozvědky ukrajinského ministerstva obrany Andrij Čerňak. Podle něj má být severokorejská raketová jednotka rozmístěna ve Voroněžské oblasti a začleněna ke 112. raketové brigádě.
Čerňak uvedl, že jeho tvrzení vycházejí ze zpravodajských informací, jejichž obsah nemůže kvůli citlivosti zveřejnit. Zdroj obeznámený se situací nicméně agentuře Reuters potvrdil, že Spojené státy mají o přesunu severokorejské jednotky informace. Další podrobnosti ale neuvedl. CIA se odmítla vyjádřit a Bílý dům na žádost o komentář bezprostředně nereagoval.
Do Ruska už dorazila nová várka raket
Podle ukrajinské rozvědky už Severní Korea odeslala do Ruska 40 balistických střel KN-23 a KN-24 spolu s personálem. O konečné podobě rozmístění i celkovém počtu dodaných raket mají představitelé obou zemí rozhodnout při jednáních na nejvyšší úrovni příští měsíc.
Rusko podle Čerňaka počítá s nasazením celkem 120 severokorejských balistických střel a šesti odpalovacích zařízení. Není však jasné, zda budou severokorejští vojáci rakety sami obsluhovat nebo budou plnit jinou roli.
Načasování přesunu není náhodné. Minulý týden Rusko podle Reuters poprvé od loňského srpna použilo při útoku na Ukrajinu dvě severokorejské balistické rakety. Čerňak tvrdí, že šlo právě o střely již z nové dodávky.
Kyjev trápí nedostatek protivzdušné obrany
Ukrajina dlouhodobě upozorňuje, že jí chybějí moderní prostředky protivzdušné obrany. Balistické střely patří k nejobtížněji zachytitelným cílům a Rusko podle Kyjeva této slabiny stále častěji využívá.
Severokorejské střely KN-23 a KN-24 mají navíc podle ukrajinských vojenských zdrojů delší dolet a větší bojovou hlavici než ruské rakety Iskander. Jsou ale méně přesné a byly spojovány s útoky, při nichž zahynulo velké množství civilistů.
Minulý týden podle ukrajinských úřadů severokorejská balistická raketa zasáhla rodinný dům v obci Radušne ve střední části Ukrajiny. Zahynulo při tom nejméně pět členů jedné rodiny.
Podle Čerňaka dodala Severní Korea Rusku od konce roku 2023 do srpna 2025 celkem 150 raket KN-23 a KN-24.
Spolupráce se rychle prohlubuje
Od zahájení plnohodnotné invaze na Ukrajinu v roce 2022 se Severní Korea zařadila mezi nejbližší spojence Ruska. Obě země v roce 2024 podepsaly smlouvu o vzájemné obraně.
Podle ukrajinských představitelů dodal Pchjongjang Rusku miliony dělostřeleckých granátů a vyslal přibližně 14 tisíc vojáků do Kurské oblasti, kde pomáhali odrazit ukrajinskou pozemní ofenzivu v roce 2024.
Případné rozmístění severokorejské raketové jednotky by tak znamenalo další posun ve vojenské spolupráci obou zemí. Zároveň by Rusku poskytlo nové možnosti pro vedení raketových útoků v době, kdy Ukrajina dál bojuje s nedostatkem moderních systémů protivzdušné obrany.
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