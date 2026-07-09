"Stop tyranii." Orbánovi přívrženci v Budapešti protestovali proti odvolávání prezidenta

Několik tisíc lidí dnes před sídlem hlavy státu v maďarském hlavním městě demonstrovalo proti snaze nové maďarské vlády odvolat prezidenta Tamáse Sulyoka. K protestu vyzval bývalý autokratický premiér Viktor Orbán, uvedla agentura AP. Sulyoka slíbila nová středopravicová vláda odvolat z funkce ústavním dodatkem.
Nový maďarský premiér Péter Magyar, který v dubnu drtivě porazil Orbána v parlamentních volbách a ukončil jeho 16leté působení u moci, podnikl kroky k rozbití toho, co nazývá Orbánovou "mafií": odvolal řadu jmenovaných činitelů a vedoucích institucí, o nichž se má za to, že napomáhali Orbánovu autokratickému režimu.
Ústavní dodatek, o kterém se bude hlasovat příští týden, by ukončil Sulyokovo funkční období a zároveň omezil počet mandátů poslanců parlamentu, zavedl reformy soudnictví a vytvořil nový orgán pověřený odhalováním údajných finančních přehmatů Orbánovy vlády.
Orbán a jeho strana Fidesz, kteří byli dlouho kritizováni za demontáž maďarských demokratických institucí během působení u moci, však prohlásili, že krok k Sulyokově odstranění je útokem na právní stát a demokratické normy a prvním krokem k diktatuře.
Krisztina Nemerkényiová, jedna z demonstrantek, řekla, že protest se netýkal Sulyokovy osoby, ale prezidentského úřadu. "Nejde o to, zda je Tamás Sulyok populární, nebo ne, ale že je to v demokracii prostě nepřijatelné," řekla.
Magyar argumentoval, že Sulyok nedostál své roli hlavy státu, protože se nepostavil proti antidemokratickým krokům Orbánovy vlády. Během volební kampaně opakovaně slíbil, že Sulyoka odvolá. Dvoutřetinovou většinu své strany v parlamentu interpretuje jako jasný mandát od voličů k naplnění tohoto slibu.
Ačkoli role maďarského prezidenta je převážně ceremoniální, má pravomoc podepisovat zákony přijaté parlamentem, anebo je odesílat k ústavnímu soudu, aby je přezkoumal. To vyvolalo obavy mezi příznivci nové vlády, že Sulyok, zvolený v parlamentu za Orbánovy éry, by mohl tuto pravomoc zneužít k maření plánů nové vlády.
Orbán dnešní protest nazvaný "Stop tyranii" propagoval na sociálních sítích, ale nezúčastnil se ho. Jeho strana Fidesz, která demonstraci zorganizovala, se od dubna potýká s následky drtivé porážky ve volbách.
Poslanec János Pócs na demonstraci AP řekl, že Fidesz sice schválil mnoho ústavních dodatků – uskutečnil 15 změn v základním zákonu, který strana sama sepsala v roce 2011 – ale učinil tak "vždy v zájmu země, aby ji ochránil, ale ne kvůli diktatuře".
Po nástupu do úřadu se nová maďarská vláda rychle pustila do plnění dalších volebních slibů, jako je pozastavení zpravodajství maďarské veřejnoprávní televize a rozhlasu, které podle Magyara sloužily Orbánově straně jako "továrna na propagandu".
Zavedla nejvýše osmileté funkční období premiérů a odvolala vedoucí pracovníky bezpečnostních a zpravodajských služeb, kteří sloužili za Orbána. Podařilo se jí také uvolnit 16,4 miliardy eur (skoro 398 miliard korun) z fondů Evropské unie pro Maďarsko díky rychlému zavedení reforem, které měly napravit úpadek demokracie za Orbána, dodala AP.
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