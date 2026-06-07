Staletí staré záhady by mohla vyřešit nová technologie. První šifry už rozlouskla

Už celá staletí si lidé lámou hlavu s dosud nerozluštěnými rukopisy. Velká část z nich pochází ze středověku, ale dosud nerozluštěné texty lze nalézt i tisíce let v minulosti. Zásadní průlom by podle vědců mohla přinést umělá inteligence. I tak je ale mnohdy dešifrování složité.
Zašifrovaný rukopis pocházející z 17. století o více než 400 stránkách ležel ve Vatikánské knihovně věky. A dlouho se nedařilo jej rozluštit. „Šifra se skládá z 34 různých znaků, zahrnujících grafické znaky a latinková písmena v kombinaci s diakritikou. (...) Celý rukopis je zakódován s výjimkou první a posledních dvou stránek a některých latinských nadpisů v první části rukopisu,“ popisují vědci ze Stockholmské univerzity.
Kód se odborníkům nakonec podařilo prolomit až s pomocí strojového učení. Šlo v podstatě o medicínskou příručku.
„Zjistili, že text byl plný tisíců bizarních postupů, jako je pití několika sklenic vysoce kvalitního červeného vína nebo kvašení muškátového oříšku v těstě proti úplavici,“ popisuje překvapení vědců web BBC. Právě strojové učení, respektive umělá inteligence pak může být klíčem k stovkám dosud nerozluštěných středověkých manuskriptů.
Jak uvádí odhady, až jedno procento všech knih - v drtivé většině právě středověkých - je zašifrováno. Ale jak připomínají vědci, i za pomoci umělé inteligence nemusí jít o jednoduchý úkol.
„Je to jako detektivní práce, při které nás každý symbol, vzor a částečné řešení může přiblížit k něčím tajemstvím a ke ztracenému historickému světu,“ říká Beáta Megyesi, profesorka počítačové lingvistiky na Stockholmské univerzitě ve Švédsku, která se podílela na rozluštění rukopisu zmíněného v úvodu.
Známou středověkou a dosud nerozluštěnou knihou je například takzvaný Voynichův rukopis. Jde o bohatě ilustrovaný manuskript, který podle radiokarbonového datování vznikl na počátku 15. století. Kromě bizarních ilustrací, které zobrazují nejrůznější neidentifikované rostliny či postavy žen koupajících se v kádích se zelenou tekutinou, je záhadou i jeho písmo.
Není totiž dodnes jasné, o jaké písmo či vůbec jazyk jde. A není ani jasné, zda je text vůbec zašifrovaný. Analýzy totiž napovídají, že vykazuje znaky přirozeného jazyka. Někteří vědci se i přesto kloní k šifře. Právě umělá inteligence by tak časem mohla přispět k jeho rozluštění.
Podobně pak vědci za pomoci umělé inteligence luští i středověké dopisy. Příkladem je třeba 500 let starý dopis císaře Karla V., který byl napsán pomocí 120 různých šifrovacích symbolů. Jak připomíná BBC, dopis odhalil, že Karel V. se obával spiknutí s cílem jej zabít.
A nemusí jít pouze o šifry, ale i o zapomenuté jazyky či abecedy. I k nim by umělá inteligence mohla časem nalézt klíč. Jde například o takzvané lineární písmo A, což je písmo používané v letech 1800 až 1450 před naším letopočtem na Krétě. To na rozdíl od svého „sourozence“ lineárního písma B, které je psanou formou starořečtiny, dosud zůstává nerozluštěno.
Mohlo by vás zajímat: Politická šikana: Za nenávist kolem Němců může Babiš. Po běsnění na Slavii nemohl syn usnout
Česko vyhrálo "reklamní" arbitráž, nemusí platit půl miliardy, tvrdí úřad Schillerové
Česká republika vyhrála arbitráž s francouzskou společností JCDecaux a nemusí tak platit údajnou škodu zhruba 550 milionů korun. JCDecaux žalovala stát kvůli ukončení smlouvy o pronájmu reklamních ploch mezi pražským dopravním podnikem (DPP) a její dceřinou firmou Rencar. ČTK to dnes sdělilo ministerstvo financí, které Česko ve sporu zastupovalo. Reakci společnosti JCDecaux ČTK zjišťuje.
Siniaková nemohla mluvit, plakala. Sotva se vzchopila, dorazila ji jímavá řeč Američanky
Tenhle pocit jen tak nezevšední. Kateřina Siniaková už je jedenáctinásobnou grandslamovou šampionkou v ženské čtyřhře. Po boku Američanky Taylor Townsendové ovládla česká tenistka po působivém obratu ve druhém setu pařížské Roland Garros a během slavnostního ceremoniálu podlehla silným emocím.
Turek ustoupí námitkám Bruselu - přestane hájit větší odstup větrníků od domů
Pozměňovací návrh, který má zvýšit minimální vzdálenost větrných elektráren od obydlených oblastí z 500 na 900 metrů, nebude poslanec Filip Turek (za Motoristy) pravděpodobně dál prosazovat. Turek, který je zároveň vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal, to řekl v neděli na CNN Prima News.
Salač sahal po životním triumfu, v Maďarsku dojel druhý
Český motocyklový jezdec Filip Salač obsadil druhé místo ve Velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto2 předčil čtyřiadvacetiletého pilota jen lídr šampionátu Manuel González ze Španělska, který vyhrál třetí Grand Prix za sebou.
Zemřela Blanka Besserová, bývalá policejní mluvčí a ombudsmanka
Zemřela bývalá policejní mluvčí a později i policejní ombudsmanka Blanka Besserová. Informují o tom servery Blesk.cz a Novinky.cz. Besserová byla manželkou Jiřího Bessera (STAN), dlouholetého starosty Berouna a bývalého ministra kultury.