„Stojíme na straně obětí.“ Spojené státy chtějí zavést federální popravy zastřelením

Ministerstvo spravedlnosti Spojených států pracuje na zavedení výkonu federálního trestu smrti s pomocí popravčí čety, tedy zastřelením. Úřad plánuje představit další změny. Chce například opět přijmout protokol o smrticích injekcích z prvního funkčního období prezidenta Donalda Trumpa. Píše o tom agentura Reuters s odvoláním na páteční prohlášení prozatímního ministra spravedlnosti Todda Blanche.
„Mezi přijímanými opatřeními je obnovení protokolu o smrtící injekci používané za první Trumpovy administrativy, rozšíření tohoto protokolu o další způsoby popravy, jako je popravčí četa, a zefektivnění vnitřních procesů k urychlení projednání případů trestů smrti,“ řekl Blanche. Ministerstvo spravedlnosti za Trumpovy vlády stojí na straně obětí, dodal prozatímní ministr spravedlnosti.
Blanche schválil podání žádosti o udělení federálního trestu smrti devíti lidem poté, co ministerstvo spravedlnosti zrušilo moratorium na federální popravy z doby vlády bývalého prezidenta Joea Bidena.
Bidenova administrativa zavedla moratorium na federální popravy s odůvodněním, že stávající federální postup poprav smrtící injekcí s pentobarbitalem nemůže být vykonán bez rizika způsobení „zbytečné bolesti a utrpení“, připomnělo ministerstvo spravedlnosti.
Trump obnovil federální popravy ve svém prvním období v Bílém domě v letech 2017 až 2021, po téměř 20leté pauze.
Blanche se stal prozatímním ministrem spravedlnosti poté, co Trump odvolal jeho předchůdkyni Pam Bondiovou. Podle agentury Reuters šéfovi Bílého domu vadilo, jak Bondiová postupovala v kauze zveřejňování složek týkající se zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
Trump byl údajně také stále více frustrován tím, že Bondiová nejednala dostatečně rychle při stíhání kritiků a protivníků, proti nimž chtěl prezident vznést trestní obvinění.
