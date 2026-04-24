24. 4. Jiří
Zahraničí

„Stojíme na straně obětí.“ Spojené státy chtějí zavést federální popravy zastřelením

ČTK

Ministerstvo spravedlnosti Spojených států pracuje na zavedení výkonu federálního trestu smrti s pomocí popravčí čety, tedy zastřelením. Úřad plánuje představit další změny. Chce například opět přijmout protokol o smrticích injekcích z prvního funkčního období prezidenta Donalda Trumpa. Píše o tom agentura Reuters s odvoláním na páteční prohlášení prozatímního ministra spravedlnosti Todda Blanche.

Prozatímní ministr spravedlnosti Todd Blanche (na snímku vlevo).
Ministerstvo spravedlnosti za Trumpovy vlády stojí na straně obětí, prohlásil prozatímní ministr spravedlnosti Todd Blanche (na snímku vlevo).Foto: REUTERS
„Mezi přijímanými opatřeními je obnovení protokolu o smrtící injekci používané za první Trumpovy administrativy, rozšíření tohoto protokolu o další způsoby popravy, jako je popravčí četa, a zefektivnění vnitřních procesů k urychlení projednání případů trestů smrti,“ řekl Blanche. Ministerstvo spravedlnosti za Trumpovy vlády stojí na straně obětí, dodal prozatímní ministr spravedlnosti.

Blanche schválil podání žádosti o udělení federálního trestu smrti devíti lidem poté, co ministerstvo spravedlnosti zrušilo moratorium na federální popravy z doby vlády bývalého prezidenta Joea Bidena.

Související

Bidenova administrativa zavedla moratorium na federální popravy s odůvodněním, že stávající federální postup poprav smrtící injekcí s pentobarbitalem nemůže být vykonán bez rizika způsobení „zbytečné bolesti a utrpení“, připomnělo ministerstvo spravedlnosti.

Trump obnovil federální popravy ve svém prvním období v Bílém domě v letech 2017 až 2021, po téměř 20leté pauze.

Blanche se stal prozatímním ministrem spravedlnosti poté, co Trump odvolal jeho předchůdkyni Pam Bondiovou. Podle agentury Reuters šéfovi Bílého domu vadilo, jak Bondiová postupovala v kauze zveřejňování složek týkající se zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.

Trump byl údajně také stále více frustrován tím, že Bondiová nejednala dostatečně rychle při stíhání kritiků a protivníků, proti nimž chtěl prezident vznést trestní obvinění.

Mohlo by vás zajímat: „NEJVĚTŠÍ a NEJKRÁSNĚJŠÍ.“ Trump se dme pýchou, experty jeho stavba děsí

Vizualizace návrhu vítězného oblouku, který chce Donald Trump postavit ve Washingtonu. Vizualizace: Harrison Design | Video: Harrison Design
Mohlo by vás zajímat
Jak se žije ve stínu Černobylu těm, kteří zůstali nebo se přistěhovali

Padal teplý déšť, z jihu foukal vítr. Nikdo nám neřekl, že to je mrak z Černobylu

Čtyřicet let po černobylské jaderné katastrofě už v Bělorusku v oblastech nejvíce postižených radioaktivním spadem žije jen velmi málo lidí. Četné vesnice byly po katastrofě evakuovány a dnes jsou z velké části prázdné. V Krasnapolském okresu na východě země zůstává přesto několik odvážlivců, a někteří se sem dokonce přistěhovali.

Hungarian parliamentary election in Budapest

Návrat Rakouska-Uherska? Magyar láká nového spojence do Visegrádu

„Kdysi jsme sdíleli jednu zemi a Rakousko je pro Maďarsko klíčovým hospodářským partnerem,“ řekl vítěz nedávných parlamentních voleb Péter Magyar. „Rád bych posílil vztahy mezi Maďarskem a Rakouskem, a to jak z historických, tak i z kulturních a hospodářských důvodů.“

Jan Grolich při předsednickém projevu na sjezdu KDU-ČSL v Ostravě.

Konec Výborného: lidovce povede Grolich, slibuje „nový začátek“ strany

Novým předsedou KDU-ČSL v pátek delegáti ostravského sjezdu zvolili jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Byl jediným kandidátem, který se o nejvyšší stranickou funkci ucházel. Ve volbě ho podpořilo 233 z 266 delegátů, kteří se účastnili hlasování. Prvním místopředsedou lidovců se stal poslanec Benjamin Činčila.

