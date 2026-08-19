Stojí na poli a zarůstá mechem. Proč je nejžádanější zbraň světa Ukrajincům k ničemu?

V kukuřičném poli nečinně stojí jeden z nejcennějších systémů ukrajinské protivzdušné obrany. Odpalovací zařízení Patriot má za sebou řadu ostrých nasazení, jenže v posledních týdnech z něj nevyšla jediná střela. Nejde o to, že by bylo rozbité, Ukrajincům ale zoufale chybí rakety PAC-3, které z něj střílejí.
Scenerie, kterou zachytila stanice CNN, ilustruje problém, se kterým se Ukrajina potýká už delší dobu. Patriot patří k hrstce systémů schopných ničit balistické střely, kterými Rusko pravidelně útočí na ukrajinská města a kritickou infrastrukturu. Bez dostatku interceptorů je však samotný systém prakticky k ničemu.
Štáb CNN získal přístup k jedné z ukrajinských baterií, jejíž přesnou polohu z bezpečnostních důvodů neuvedl. Na jejích 16 odpalovacích trubicích byly patrné známky pravidelného dřívějšího nasazení, hlavní inženýr jednotky Dmytro však prozradil, že odpálení raket z Patriotů neviděl už šest týdnů. Ten od kukuřičného pole nestřílel dokonce deset týdnů.
„Je to, jako když se učíte chodit, ale nemůžete chodit. Víte, jak dýchat, ale nemůžete dýchat,“ popsal situaci pro CNN.
Zelenskyj chce pětkrát víc střel. Výroba ale nestíhá
Kyjev přesný stav svých zásob tají. Prezident Volodymyr Zelenskyj ale přiznal, že Ukrajina má k dispozici pouhé jedno procento amerických zásob interceptorů. Pro zajištění protivzdušné obrany pro nadcházející zimu by přitom potřebovala alespoň pět procent.
Kyjev podobnou krizi neřeší poprvé. Jednotky se s vyčerpáním zásob potýkaly už během loňské zimy – tedy období, kdy ruské údery na ukrajinskou infrastrukturu bývají zpravidla nejintenzivnější.
Dnes však situaci ještě více komplikuje rozsáhlé nasazení Patriotů v americkém konfliktu s Íránem. Koaliční síly jen během prvních čtyř dnů války podle Foreign Policy Research Inistitute spotřebovávaly v průměru 225 interceptorů denně.
Samotné výrobní kapacity jsou přitom výrazně menší: zbrojovka Lockheed Martin v roce 2025 vyrobila celkem 620 protiraketových střel, tedy zhruba 1,7 denně. Rozdíl mezi spotřebou a výrobou tak dosáhl dramatického poměru 132 ku jedné.
Pentagon se kvůli tomu snaží produkci radikálně navýšit. V lednu uzavřel s firmou Lockheed Martin sedmiletou dohodu s cílem zvednout výrobu do roku 2030 na 2000 interceptorů ročně.
Ukrajina si chce Patrioty vyrábět sama. Američané váhají
Ukrajina však potřebuje střely hned a hledá proto cestu, jak snížit závislost na zásobách ze Spojených států. Ve hře je i varianta, že by americké koncerny Raytheon a Lockheed Martin začaly vyrábět rakety Patriot přímo na Ukrajině – s tím, že by si nad výrobními závody ponechaly plné vlastnictví i kontrolu.
Myšlenku výroby Patriotů na Ukrajině už na červnovém summitu NATO podpořil i americký prezident Donald Trump. Od té doby své rozhodnutí však několikrát změnil a konečné slovo zatím nepadlo. Bílý dům uvedl, že žádné záruky ohledně domácí výroby poskytnuty nebyly a prioritou zůstává ochrana amerických technologií.
Podle nedávného článku v magazínu The Atlantic navíc nemusí jít pouze o obavy z úniku citlivých dat. Americké zbrojovky se údajně obávají také konkurence. Ukrajinští výrobci by totiž podle zdrojů mohli některé části systému zjednodušit a vyrábět je rychleji i levněji.