Sto kilometrů v podvozku autobusu. Maročan prchal do Španělska kuriózním způsobem

Marockému migrantovi se v neděli večer podařilo uprchnout z Ceuty do pevninského Španělska neobvyklým způsobem - na podvozku autobusu, jímž se vraceli fotbalisté týmu Real Valladolid. Ti hráli v neděli v Ceutě na severu Afriky a uprchlíka našli, když kvůli křiku a bouchání zastavili na odpočívadle mezi Cádizem a Sevillou. Informovala o tom v pondělí španělská média.
Asi 17letého Maročana našli v podvozku týmového autobusu v neděli kolem desáté večer poté, co několik fotbalistů uslyšelo divné zvuky. V tu dobu už ujeli asi 100 kilometrů z přístavu Algeciras, což trvalo zhruba hodinu a půl. Předtím se autobus přeplavil přes Gibraltarský průliv z Ceuty trajektem.
„Zůstali jsme v naprostém úžasu, když jsme ho vyprostili ze zadní nápravy...Dali jsme mu jídlo a vodu a udělali, co jsme museli - informovali policii,“ řekl deníku El País jeden z viceprezidentů klubu Real Valladolid Jorge Santiago.
V týmu působí několik francouzsky mluvících hráčů, ale Maročan neuměl ani francouzsky, ani španělsky. Nakonec se s ním fotbalisté domluvili díky překladači v mobilním telefonu a zjistili, že mladík se chtěl dostat do centra pro mladistvé v Algecirasu.
Do španělské Ceuty na konci července nelegálně vniklo přes moře a po souši z Maroka sedm až osm desítek tisíc lidí. Většina z nich se dobrovolně vrátila v několika následujících dnech, ale tisíce jich tam zůstaly.
Mnozí žijí v nevyhovujících podmínkách ve stanech či provizorních přístřešcích na plážích či v ulicích Ceuty. Španělská vláda tam postavila několik táborů s velkými stany a rozšířila kapacitu přijímacího střediska pro migranty, dočasné ubytování tak poskytla asi šesti tisícům lidí. Další nejméně 4 tisíce zůstávají na plážích a v ulicích.
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