Stíhaný polský exministr uprchnul do USA díky americkému diplomatovi

Trestně stíhaný bývalý polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro mohl vycestovat z Maďarska do Spojených států díky vízu, které získal po zásahu náměstka šéfa americké diplomacie Christophera Landaua. S odvoláním na své zdroje to v pondělí napsala agentura Reuters.
Varšava požaduje od USA a Maďarska vysvětlení, jak někdejší politik, který byl tváří kontroverzních justičních reforem prosazených vládou národně konzervativního Práva a spravedlnosti (PiS) z let 2015 až 2023, mohl do USA vycestovat, když mu polské úřady zrušily platnost pasu.
Landau se podle Reuters o osudech Ziobra dozvěděl od amerického velvyslance v Polsku Toma Rosea a někdejšího ministra považoval za nespravedlivě stíhaného. Proto nařídil konzulárním úředníkům na americkém velvyslanectví v Budapešti, jak uvedly zdroje Reuters, aby Ziobrovi vydali v zájmu národní bezpečnosti vízum. Jeden ze zdrojů sdělil, že exministr obdržel novinářské vízum.
Ziobro, který je v Polsku stíhaný pro podezření z korupce, zpronevěry a zneužití pravomocí, Maďarsko opustil ještě před nástupem Pétera Magyara do funkce maďarského premiéra. Magyar už během předvolební kampaně říkal, že v případě volebního vítězství Ziobra vydá. Za předchozí vlády Viktora Orbána získal Ziobro v Maďarsku politický azyl.
Landau se ke zprávě Reuters odmítl vyjádřit. Americké ministerstvo zahraničí podle Reuters rovněž neodpovědělo, zda se do kauzy zapojili i Rose a šéf diplomacie USA Marco Rubio.
Ziobro čelí 26 obviněním, která se týkají zpronevěry finančních prostředků ze zvláštního fondu ministerstva spravedlnosti určeného na podporu obětí trestných činů. Peníze z tohoto fondu podle úřadů zneužíval k politickým účelům i k nelegálnímu financování nákupu izraelského počítačového programu Pegasus, který podle nynější vlády sloužil ke špehování politických oponentů.
Mohlo by vás také zajímat: Polsko se dostalo do sporu s USA kvůli nominaci Trumpa na Nobelovu cenu za mír
Střelba na islámské centrum v San Diegu si vyžádala pět mrtvých
Střelba v mešitě v San Diegu v Kalifornii si v pondělí vyžádala tři mrtvé muže a oba náctiletí podezřelí útočníci jsou po smrti, uvedla podle agentury AP policie. Agentura Reuters rovněž s odvoláním na policii píše o pěti mrtvých.
ŽIVĚ Ukrajina po ruských útocích hlásí jednoho mrtvého a kolem 40 zraněných
Jednoho mrtvého a kolem 40 zraněných si vyžádaly další útoky, které ruská armáda podnikla na různých místech na Ukrajině. V pondělí o tom informovaly ukrajinské úřady. Jen v Dnipru utrpělo zranění nejméně 18 lidí.
ŽIVĚ Trump oznámil, že v zájmu jednání odkládá útok na Írán plánovaný na úterý
Prezident Spojených států Donald Trump na žádost Kataru, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů odložil nové údery proti Íránu, které byly plánované na úterý. Trump to v pondělí oznámil na své sociální síti Truth Social, kde zároveň bez podrobností napsal, že se nyní konají "vážná jednání".
Co to sakra je, nevěřili ve Švédsku. Čechům teď závidí matematiku pro čtvrtfinále
3:0 po 13 minutách. Český nástup do pondělního zápasu hokejového mistrovství světa zaskočil vedle trenéra národního týmu Radima Rulíka i švédská média. Ta rozebírala také to, co česká výhra 4:3 znamená pro klíčové čtvrtfinále.
Honba za svatým grálem. Film Šifra mistra Leonarda pobouřil křesťany i muslimy
Román Šifra mistra Leonarda bývá označován za největší bestseller 21. století. Vzbudil ovšem i nezvyklé pohoršení, neboť šokoval tvrzením, že Ježíš Kristus zplodil s Maří Magdalénou potomka. Katolická církev se rozhořčeně vymezila proti knize i její filmové adaptaci. Od její premiéry na MFF v Cannes v neděli uplynulo 20 let.