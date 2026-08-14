Stíhačky NATO nad Lotyšskem sestřelily dron, riziko podle místní armády pominulo

Lotyšská armáda v pátek nad ránem oznámila, že stíhačky NATO sestřelily dron ve vzdušném prostoru země. Finsko v podobnou dobu omezilo letecký a lodní provoz na východě Finského zálivu. Do vzdušného prostoru zemí sousedících s Ruskem či Ukrajinou letos opakovaně pronikly bezpilotní letouny zapojené do Ruskem vyvolané války na Ukrajině.
Sestřelení dronu označil lotyšský premiér Andris Kulbergs za potvrzení, že vzdušný prostor pobaltské země je chráněn, mluvčí NATO pak za známku připravenosti a schopnosti aliance čelit hrozbám, aby ochránila území a obyvatele členských států.
Bezpilotní letoun podle lotyšského serveru lsm.lv vletěl nad severovýchodní část této pobaltské země do oblasti města Balvi. Dron se zřítil asi pět kilometrů od nejbližší obce Rugaji v lesnaté oblasti, nikdo nebyl zraněn, ani nebyly hlášeny další škody, uvedly úřady podle serveru Delfi.lv.
Lotyšské ozbrojené síly nejprve vyhlásily vzdušný poplach a instruovaly obyvatele, aby vyhledali úkryt. „Spojenecké stíhačky úspěšně sestřelily bezpilotní letoun, který vstoupil do vzdušného prostoru,“ uvedla armáda po několika desítkách minut s tím, že riziko pominulo.
„Severoatlantická aliance je připravena a schopna reagovat na jakékoliv potenciální hrozby po 24 hodin (každý den) a sedm dnů v týdnu, aby chránila naše území a obyvatele,“ řekla o zásahu v Lotyšsku mluvčí NATO podle tiskových agentur a upřesnila, že dron sestřelila italská stíhačka. Incident s dronem aliance vyšetřuje v úzké součinnosti s lotyšskými úřady.
„Toto je potvrzení, že lotyšský vzdušný prostor je chráněn. Zároveň nám takové incidenty připomínají, že musíme i nadále posilovat dohled a schopnosti boje proti dronům na východní hranici Lotyšska, abychom byli schopni co nejrychleji odhalit, identifikovat a neutralizovat jakoukoli potenciální hrozbu,“ napsal na facebooku premiér Kulbergs, který poděkoval lotyšským ozbrojeným silám a spojencům v NATO za úspěšný zásah.
Finské obranné síly uvedly, že od čtvrté hodiny ranní dočasně omezují letecký a lodní provoz kvůli možnému zásahu proti dronům.
Ukrajina v noci na pátek podnikla dronový útok na ruský přístav Usť-Luga, který leží nedaleko hranic s Estonskem. Gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko na telegramu informoval, že protivzdušná obrana sestřelila 55 bezpilotních letounů. Vznikl požár v přístavu Usť-Luga, uvedl. Nikomu se podle něj nic nestalo. Usť-Luga patří k největším ruským přístavům pro vývoz ropy a dalších produktů.
Pobaltské země, Finsko, Polsko či Rumunsko v posledních měsících opakovaně vyhlašovaly poplach kvůli dronům, které se nad jejich území dostaly v důsledku ruské agrese proti Ukrajině. Litevští a lotyšští čelní politici se minulý měsíc shodli, že Rusko plánuje útoky na infrastrukturu jejich zemí, což Kreml popřel.
Státy Severoatlantické aliance se minulý měsíc dohodly na změně mise v Pobaltí Baltic Air Policing. Dříve spojenecké letouny zajišťovaly ostrahu vzdušného prostoru, nyní je to protivzdušná obrana. Tato změna začala platit od srpna, uvádí lsm.lv.
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