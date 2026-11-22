Ukrajina má do konce roku obdržet dalších 12 bojových letounů, miliardy na protivzdušnou obranu a nové dodávky raket, munice i dronů. Rozsáhlou vojenskou pomoc oznámily tento týden evropské státy a Kanada během jednání kontaktní skupiny Ramstein v Bruselu. Belgie přislíbila deset stíhaček F-16, Francie další dva letouny Mirage 2000-5F.
Nové závazky zazněly během 37. jednání kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny, které se uskutečnilo 17. listopadu v sídle NATO v Bruselu. Informovalo o nich ukrajinské ministerstvo obrany.
Zástupci více než padesáti zemí jednali především o posílení ukrajinské protivzdušné obrany, dodávkách vojenské techniky a financování domácího zbrojního průmyslu. Ukrajinský ministr obrany Jevhenij Chmara zdůraznil, že nejvyšší prioritou zůstává ochrana ukrajinských měst před ruskými raketovými a dronovými útoky.
Jedním z nejvýznamnějších oznámení je plánované dodání deseti amerických stíhaček F-16 z Belgie do konce roku 2026. Belgie letos vyčlenila na podporu Ukrajiny celkem 26,8 miliardy korun, přičemž 2,5 miliardy korun směřovalo do programu PURL který bude mimo jiné zahrnovat bezpilotní prostředky a dělostřeleckou munici. Tento mechanismus umožňuje evropským zemím a dalším spojencům financovat nákup amerických zbraní pro Ukrajinu. Belgie zároveň plánuje dodávky protiletadlových raket, letecké munice ráže 20 milimetrů a raket ráže 70 milimetrů.
Francie oznámila plánované předání dalších dvou stíhacích letounů Mirage 2000-5F, rovněž do konce letošního roku. Součástí francouzské podpory bude také moderní radar Thales GF300 určený mimo jiné k detekci balistických raket. Ukrajinské letectvo má obdržet také přesně naváděné letecké pumy AASM Hammer 250, jejichž dodávky financují Německo a Norsko, a další munici určenou pro bojové letouny.
Prezident Volodymyr Zelenskyj během jednání upozornil, že Ukrajina nadále potřebuje přibližně 40 dalších stíhaček F-16, aby dokázala dlouhodobě zajišťovat ochranu svého vzdušného prostoru. Dobrá zpráva pro Ukrajinu je, že už začátkem příštího roku dostane od Švédska 16 bojových letounů Gripen i se střelami Meteor, které mají dostřel 200 kilometrů. V listopadu navíc ukrajinští piloti začínají výcvik na francouzských bojových letounech Rafale, které budou dodány Kyjevu v roce 2028.
V současné době Ukrajina disponuje zhruba čtyřiceti stíhačkami F-16 MLU s pokročilejší avionikou a senzory. K dnešnímu datu Ukrajina přišla o pět strojů. V současné době Ukrajina vyjednává s americkým zbrojním gigantem Lockheed Martin o možnosti vylepšení současných strojů na verzi Block 70/72. Jedná se jednoduše řečeno o hluboký modernizační balíček, který zahrnuje nový a výkonnější radar AN/APG-83, senzory a avioniku.
Významnou část pomoci tvoří nové finanční prostředky na americké zbraně. Německo oznámilo další příspěvek v přepočtu 6,5 miliardy Kč do programu PURL. Již dříve přislíbený německý balíček za 25 miliard korun zahrnuje systémy protivzdušné obrany IRIS-T, radary, záchytné drony, integraci střel IRIS-T do systémů NASAMS a leteckou munici pro F-16. Německo zároveň plánuje dodávky prostředků elektronického boje, námořních dronů, raket ráže 70 milimetrů a další munice dlouhého dosahu.
Norsko představilo pomoc v celkové hodnotě přibližně 17,8 miliardy korun. Z této částky má 6,5 miliardy korun směřovat do programu PURL, dalších 6,5 miliardy na nákup ukrajinských bezpilotních prostředků a 3,3 miliardy korun na protivzdušnou obranu, včetně přenosných protiletadlových systémů. Oslo navíc vyčlení až 240 milionů korun na prostředky určené k zachytávání ruských dronů Šáhed s proudovým pohonem. Významnou součástí norské podpory tak bude také přímé financování ukrajinského obranného průmyslu.
Velká Británie oznámila balíček protivzdušné obrany v hodnotě sedm miliard korun. Zahrnuje více než tisíc střel krátkého dosahu, odpalovací zařízení a více než dvanáct radarů. Součástí dodávek budou také střely LMM vyráběné společností Thales v Belfastu. První dodávky mají začít v polovině prosince a navážou na 400 protiletadlových střel, které Londýn poskytl Ukrajině již před začátkem zimy. Britská vláda uvedla, že nový balíček je součástí širšího programu pomoci protivzdušné obraně v hodnotě 14 miliard korun.
Další významné prostředky oznámilo Dánsko, které potvrdilo pět miliard korun na protivzdušnou obranu a nový balíček za zhruba 16 miliard korun. Peníze mají financovat útočné i záchytné drony, munici pro stíhačky F-16 a nákupy prostřednictvím programu PURL. Nizozemsko připravilo zimní balíček v hodnotě 12 miliard korun, který doplní další příspěvky na americké zbraně a ukrajinskou iniciativu Drone Line zaměřenou na využívání bezpilotních systémů.
Španělsko oznámilo dodatečnou vojenskou pomoc přesahující 9,8 miliardy korun. Zahrnovat bude mimo jiné bezpilotní prostředky, dělostřeleckou munici a střely pro systémy IRIS-T. Finsko potvrdilo dva balíčky v souhrnné hodnotě 7,1 miliardy korun, jejichž součástí budou také prostředky protivzdušné obrany. Dalších 975 milionů korun má země vyčlenit do programu PURL.
Kanada přislíbila až 700 milionů korun na pořízení střel odpalovaných z letounů AIM-7, R-73 a R-27 prostřednictvím české muniční iniciativy. Poskytne rovněž optické systémy pro hybridní protivzdušnou obranu FrankenSAM, leteckou munici a zimní výstroj pro ukrajinské vojáky. Švédsko oznámilo balíček za 1,6 miliardy korun, z něhož 445 milionů korun připadne na program PURL a 400 milionů korun na českou muniční iniciativu.
K pomoci se připojily také menší evropské státy. Portugalsko vyčlení 1,2 miliardy korun na nákup amerických zbraní, dalších 24 milionů korun do fondu NSATU a 73 milionů korun do komplexního programu pomoci NATO. Lucembursko přispěje 610 miliony korun do programu PURL do konce letošního roku.
Samotná konference se podle informací agentury Reuters neobešla bez kontroverze. Náměstek amerického ministerstva války Elbridge Colby zkritizoval ukrajinské údery do hloubky Ruska a zdůraznil, že Kyjev by se měl soustředit na údery na frontě. To vyvolalo nevoli u spojenců. Německý ministr obrany Boris Pistorius tuto úvahu označil za stupidní. Colby následně po jednání mítink spěšně opustil.
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