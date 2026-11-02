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Zahraničí

Stejný scénář, tuny zkažených potravin. Hackeři útočí na obchody napříč Evropou

ČTK
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Desítky supermarketů v Belgii a Lucembursku mají kvůli kybernetickému útoku problémy s mrazáky a lednicemi. Napsala to dnes agentura Belga, podle níž se to týká řetězců firem Ahold Delhaize, Carrefour či Spar. Také chladící zařízení v některých obchodech ve Švédsku zasáhl kybernetický útok, píše server listu Dagens Nyheter. Věc vyšetřuje švédské centrum kybernetické bezpečnosti.

FILE PHOTO: Several supermarkets hit by cyberattack targeting refrigeration systems in France
Krabice se zkaženým zbožím před obchodem Intermarche v Paříži den po kybernetickém útoku zaměřeném na chladicí systémy francouzských supermarketních řetězců, který způsobil ztráty potravin a požáry v několika obchodech.Foto: REUTERS – Lucien Libert
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Belga uvedla, že útok na chladící zařízení začal kolem půlnoci. Firma Sabcobel, která mrazáky a lednice spravuje, ví o zhruba 20 zasažených jednotkách. Útočníci na dálku přepnuli výparníky do režimu odmrazování, což způsobilo zvýšení teploty uvnitř zařízení. Společnost Sabcobel uvedla, že své techniky začala mobilizovat kolem 1:00 a pracovali celou noc, aby postižená chladící zařízení odpojili od sítě.

Podle dostupných informací šlo o stejný mechanismus jako při rozsáhlém kybernetickém útoku na stovky obchodů ve Francii na začátku října.

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Také útok ve Švédsku zřejmě zapadá do této série incidentů. V chladících a mrazících zařízeních tam taktéž náhle vystoupala teplota, a to až na 50 stupňů Celsia. Zasaženy jsou řetězce Ica a Coop.

"Stalo se to, co se stát nesmělo! Naše chladicí a mrazicí zařízení byla v noci napadena hackery, kteří nastavili teplotu na 50 stupňů. Je nám to nesmírně líto a usilovně pracujeme na tom, abychom znehodnocené potraviny vyhodili a všechna zařízení znovu uvedli do provozu," uvedla například prodejna Ica ve městě Sjöbo.

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Už minulý měsíc se skupina Ahold Delhaize kvůli kybernetickému útoku na své systémy obrátila na nizozemskou policii. Kvůli incidentu odstavila své nákupní aplikace. Zatímco v Nizozemsku ji mezitím řetězec Albert Heijn znovu zprovoznil, stejně jako Delhaize v Belgii, v Česku aplikace do dnešního dne stále nefunguje. Český Albert zatím do odvolání slevu promítá do ceny nákupu všem zákazníkům, tedy i těm, kteří aplikaci neměli.

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V první polovině října ve stovkách francouzských supermarketů přestala v důsledku rozsáhlého kybernetického útoku fungovat chladicí zařízení a řada čerstvých nebo mražených potravin se zkazila. Celkové náklady útoku by mohly podle jednoho z majitelů supermarketů dosáhnout desítek milionů eur (nejméně stovek milionů korun).

Chladicí zařízení v supermarketech většinou řídí centrální panely, které umožňují ovládat ledničky a mrazáky v celé prodejně. Tyto panely je možné ovládat na dálku po internetu, píše Reuters.

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