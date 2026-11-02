Stejný scénář, tuny zkažených potravin. Hackeři útočí na obchody napříč Evropou

Desítky supermarketů v Belgii a Lucembursku mají kvůli kybernetickému útoku problémy s mrazáky a lednicemi. Napsala to dnes agentura Belga, podle níž se to týká řetězců firem Ahold Delhaize, Carrefour či Spar. Také chladící zařízení v některých obchodech ve Švédsku zasáhl kybernetický útok, píše server listu Dagens Nyheter. Věc vyšetřuje švédské centrum kybernetické bezpečnosti.
Belga uvedla, že útok na chladící zařízení začal kolem půlnoci. Firma Sabcobel, která mrazáky a lednice spravuje, ví o zhruba 20 zasažených jednotkách. Útočníci na dálku přepnuli výparníky do režimu odmrazování, což způsobilo zvýšení teploty uvnitř zařízení. Společnost Sabcobel uvedla, že své techniky začala mobilizovat kolem 1:00 a pracovali celou noc, aby postižená chladící zařízení odpojili od sítě.
Podle dostupných informací šlo o stejný mechanismus jako při rozsáhlém kybernetickém útoku na stovky obchodů ve Francii na začátku října.
Také útok ve Švédsku zřejmě zapadá do této série incidentů. V chladících a mrazících zařízeních tam taktéž náhle vystoupala teplota, a to až na 50 stupňů Celsia. Zasaženy jsou řetězce Ica a Coop.
"Stalo se to, co se stát nesmělo! Naše chladicí a mrazicí zařízení byla v noci napadena hackery, kteří nastavili teplotu na 50 stupňů. Je nám to nesmírně líto a usilovně pracujeme na tom, abychom znehodnocené potraviny vyhodili a všechna zařízení znovu uvedli do provozu," uvedla například prodejna Ica ve městě Sjöbo.
Už minulý měsíc se skupina Ahold Delhaize kvůli kybernetickému útoku na své systémy obrátila na nizozemskou policii. Kvůli incidentu odstavila své nákupní aplikace. Zatímco v Nizozemsku ji mezitím řetězec Albert Heijn znovu zprovoznil, stejně jako Delhaize v Belgii, v Česku aplikace do dnešního dne stále nefunguje. Český Albert zatím do odvolání slevu promítá do ceny nákupu všem zákazníkům, tedy i těm, kteří aplikaci neměli.
V první polovině října ve stovkách francouzských supermarketů přestala v důsledku rozsáhlého kybernetického útoku fungovat chladicí zařízení a řada čerstvých nebo mražených potravin se zkazila. Celkové náklady útoku by mohly podle jednoho z majitelů supermarketů dosáhnout desítek milionů eur (nejméně stovek milionů korun).
Chladicí zařízení v supermarketech většinou řídí centrální panely, které umožňují ovládat ledničky a mrazáky v celé prodejně. Tyto panely je možné ovládat na dálku po internetu, píše Reuters.
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