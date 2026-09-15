Stejný hoax jako klimatická změna? Trump odmítá krocení AI. „Já jsem pojistka,“ tvrdí

Americký prezident Donald Trump označil obavy z nebezpečí umělé inteligence za „hoax“ a odmítl výzvy k výraznějšímu zpomalení jejího vývoje. Podle něj Spojené státy nesmějí v závodě o nejpokročilejší AI zaostat za Čínou. Za dostatečnou pojistku proti případným rizikům považuje silného a chytrého prezidenta.
Trump se proti varováním před umělou inteligencí ostře vymezil v sérii příspěvků na sociální síti Truth Social. „AI, která ovládne svět, zničí lidstvo a všechno ostatní špatné, je HOAX,“ napsal. Slovo hoax, tedy podvodné či záměrně šířené klamavé tvrzení, použil v souvislosti s AI opakovaně.
Prezident podle serveru BBC zároveň přirovnal obavy z umělé inteligence k tomu, co označuje za „podvod“ kolem klimatické změny. Podle Trumpa lidé, kteří nyní varují před tím, že AI může zničit svět, dříve tvrdili, že svět bude zničen klimatickou změnou. Ani v jednom případě podle něj jejich předpovědi nevyšly.
Trump tak odmítá především obavy z takzvané superinteligence, tedy systémů, které by v některých oblastech mohly překonat lidské schopnosti. Právě před možnými důsledky rychlého vývoje těchto systémů v posledních dnech varují někteří lidé přímo z technologického průmyslu.
Mezi nimi je i šéf společnosti Anthropic Dario Amodei. Ten vyzval firmy, aby zpomalily tempo, kterým zvyšují schopnosti svých modelů. Podle něj se AI vyvíjí tak rychle, že lidé potřebují více času na vytvoření mechanismů, které dokážou její rizika kontrolovat. Jeho výzvu podpořili také šéf OpenAI Sam Altman a Elon Musk.
Amodeiho Trump přímo kritizoval. Podle amerického prezidenta přitom jeho administrativa už má dostatečné pravomoci k tomu, aby zasáhla proti společnostem, které by umělou inteligenci využívaly nebezpečným způsobem. Nové rozsáhlé regulace proto podle něj nejsou potřeba.
„Jedinou kontrolou nebo pojistkou, kterou AI potřebuje, je SILNÝ A CHYTRÝ prezident,“ napsal Trump. Dodal, že Spojené státy takového prezidenta mají.
Trump tím nejde jen proti konkrétním návrhům na regulaci. Za „hoax“ označuje i samotná varování, že by stále výkonnější umělá inteligence mohla vymknout lidské kontrole nebo v krajním případě ohrozit existenci lidstva.
Proti tomu stojí nejen technologičtí manažeři, ale také někteří výzkumníci, kteří upozorňují na konkrétní rizika rychlého vývoje. V posledních dnech například jeden z výzkumníků společnosti Anthropic odešel z firmy a veřejně varoval, že další vývoj AI by za určitých okolností mohl představovat existenční hrozbu pro lidstvo. Spoluzakladatel Anthropic Jack Clark zase připustil, že v budoucnu může být u některých systémů potřeba takzvaný kill switch, tedy možnost jejich úplného vypnutí.
Trump ale podobná varování odmítá a tvrdí, že zpomalování amerického vývoje by bylo nebezpečnější než samotná rizika AI. Spojené státy podle něj musí udržet náskok před Čínou. „Kdo vyhraje AI, vyhraje,“ napsal prezident s tím, že Amerika v současnosti vede a tento náskok si musí zachovat.
Za varováním před regulací navíc vidí širší politický problém. Trump tvrdí, že proti umělé inteligenci a datovým centrům, která jsou pro její rozvoj nezbytná, probíhá „nemocné spiknutí“. Podle něj z případného zpomalení amerického technologického sektoru může těžit především Čína.
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