„Stejné sliby jako v Iráku.“ Veteráni vytáhli proti válce, policie se do nich pustila

Desítky amerických veteránů a rodinných příslušníků vojáků byly v pondělí ve Washingtonu zadrženy poté, co v budově Kongresu protestovaly proti válce s Íránem. Video: Reuters

Jan Bezucha
Američtí veteráni a jejich rodinní příslušníci protestovali přímo v jedné z budov Kongresu, aby dali najevo nesouhlas s válkou v Íránu. Akce skončila desítkami zadržených poté, co účastníci neuposlechli výzvu policie Kapitolu k ukončení demonstrace.

Ve Washingtonu bylo v pondělí zadrženo několik desítek amerických veteránů a rodinných příslušníků vojáků během protestu v kancelářské budově Kongresu, namířeného proti válce s Teheránem.

Akci svolala do rotundy v budově Cannon House Office Building veteránská koalice s názvem About Face (Čelem vzad). Policie Kapitolu účastníky vyzvala k opuštění prostor, když výzvu ignorovali, zasáhla a více než 60 z přibližně 150 účastníků zadržela.

Desítky amerických veteránů byly ve Washingtonu zadrženy po protestu v budově Kongresu.Foto: Reuters

„Jako veterán znám škody, které války způsobují civilistům i našim vojákům. Mluvím o ztrátách životů, zraněních i posttraumatických poruchách. V Iráku jsme slyšeli stejné sliby jako dnes. Nenecháme se oklamat,“ uvedl jeden z protestujících.

Další účastnice apelovala na Kongres, aby situaci nepřehlížel. „Mají moc zastavit Trumpovu bezohlednost. Nechápu, co, proboha, dělají,“ řekla.

