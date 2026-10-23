Stejná jména dvou kandidátů. Trumpova vláda na Aljašce podala preventivní žalobu

Americké ministerstvo spravedlnosti podalo žalobu, v níž žádá preventivní zablokování certifikace výsledků voleb na Aljašce v případě, že nynější republikánský senátor prohraje malým rozdílem hlasů. V pátek to napsala agentura Reuters s tím, že podle názoru ministerstva mohou být voliči zmateni dvěma republikánskými kandidáty s téměř totožnými jmény.
Prezident Donald Trump uvedl, že k tomuto kroku ministerstvo vyzval on. Podle stanice CNN se jedná o nejnovější snahu Trumpovy administrativy zasáhnout do volebních procesů. Volby do Kongresu se konají 3. listopadu.
Senátor Dan S. Sullivan svádí na Aljašce těsný souboj s demokratickou kandidátkou Mary Peltolaovou. Dalším z kandidátů je ovšem registrovaný republikán Daniel J. Sullivan Jr.
Ten podle ministerstva spravedlnosti kandiduje „se záměrem uvést voliče senátora Sullivana v omyl, aby pak hlasovali pro něj“. Žaloba byla podána k federálnímu soudu v aljašském městě Anchorage.
Dan S. Sullivan je na hlasovacím lístku podle webu stanice CNN uveden jako registrovaný republikán a „úřadující“, což připomíná, že je v současnosti senátorem.
Daniel J. Sullivan Jr. je uveden pouze svým jménem, aniž by u něj bylo zmíněno, že je také registrovaným republikánem. V primárkách získal senátor Sullivan 68.726 hlasů, zatímco jeho jmenovec jen 4107 hlasů.
Daniel J. Sullivan Jr. již dříve uvedl, že kandiduje na základě svého vlastního rozhodnutí. Republikáni ovšem tvrdí, že ho nastrčili demokraté, aby získal některé z hlasů, které by jinak připadly stávajícímu senátorovi.
„Je to podvod,“ prohlásil o situaci podle CNN prezident Trump minulý týden na předvolebním shromáždění na Aljašce. „Našli chlápka se jménem Dan Sullivan. Nasadili ho, aby vytvořili zmatek,“ obvinil demokraty.
Americká ústava dává jednotlivým státům pravomoc pořádat volby, přičemž volby do federálních úřadů musí splňovat Kongresem stanovená kritéria.
Takové rozdělení pravomocí podle agentury AP Trumpa frustruje. Prezident se opakovaně snažil do volebních procesů zasáhnout exekutivními příkazy, které ovšem soudy zablokovaly.
Aljaška je jedním ze států, jejichž volební výsledky mohou být klíčové pro nové rozložení sil mezi demokraty a republikány v Senátu.
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