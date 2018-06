Steinmeier varoval USA před trvalým poškozením vztahů s Evropou. Svět není boxerský ring, řekl

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier vyjádřil obavy o budoucnost transatlantického partnerství, Amerika podle něj spojence potřebuje.

Los Angeles - Německý prezident Frank-Walter Steinmeier, který je na návštěvě USA, varoval před nenapravitelným poškozením vztahů mezi Evropou a Spojenými státy. Vyzval Washington, aby svět nepojímal jako boxerský ring, "v němž každý bojuje s každým", uvedla agentura Reuters.

Steinmeier v projevu na konferenci The Struggle for Democracy v Los Angeles vyjádřil obavy, že vztahy Evropy s USA by mohly utrpět nenapravitelné škody.

"Mám menší obavy o budoucnost americké demokracie, než o budoucnost našeho transatlantického partnerství," prohlásil německý prezident, jenž byl v minulosti dvakrát šéfem německé diplomacie.

Vyjádřil se tak nedlouho poté, co se americký prezident Donald Trump rozhodl uvalit cla na dovoz oceli a hliníku z Evropské unie, a také po Trumpově kritice německé vlády, především za její migrační politiku.

"Ale škoda vzniklá dnešním šokem by mohla být hlubší, dlouhodobá - a především neodčinitelná," varoval Steinmeier.

Trump v pondělí na twitteru komentoval migrační debatu v Německu a kritizoval Evropu, že dovolila uprchlíkům, aby "násilně" změnili její kulturu. "Německý lid se obrací proti svému vedení," napsal mimo jiné. Migrační spory "cloumají už beztak slabou berlínskou koalicí", poznamenal také šéf Bílého domu s tím, že zločinnost v Německu stoupá.

Německá kancléřka Angela Merkelová v úterý Trumpova slova odmítla komentovat a jen poukázala na oficiální statistiky dokládající pokles kriminality v Německu.

"Domnívám se, že Amerika potřebuje partnery… Ale Amerika takové partnerství může mít jen v případě, že bude vnímat Západ jako něco víc, než pouhý bod na kompasu, a svět jako něco víc, než boxerský ring, v němž každý bojuje s každým," prohlásil Steinmeier.