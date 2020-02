Nebezpečí nebylo zažehnáno. Německý prezident varoval před ohrožením demokracie

Bombardování Drážďan připomíná zničení právního státu a demokracie ve Výmarské republice, povyšování nad jiné národy i pohrdání lidskými právy. Prohlásil to ve čtvrtek v saské metropoli německý prezident Frank-Walter Steinmeier při příležitosti 75. výročí spojeneckého bombardování města v závěru druhé světové války. Ohrožení demokracie podle něj nebylo zažehnáno.

Těžce poničené Drážďany se v uplynulých desetiletích staly symbolem smíření. Steinmeier čtvrteční vystoupení při příležitosti těchto událostí využil k apelu na obranu demokracie. Bombardování Drážďan podle něj připomíná zničení právního státu a demokracie v německé Výmarské republice (1919-1933), nacionalistické povyšování, pohrdání lidskými právy, antisemitismus i rasismus. "A obávám se, že tato nebezpečí dodnes nebyla zažehnána," prohlásila hlava státu v drážďanském Kulturním domě.

V některých zemích sílí touha po izolaci a fascinace autoritářskou politikou, zdůraznil Steinmeier. Uprostřed Evropy je omezována svoboda tisku, umění a vědy, řekl prezident, aniž jmenoval konkrétní země. "Jsme svědky toho, jak i v naší zemi začínají veřejný život opět otravovat antisemitismus a xenofobie, jak se opovržlivě hovoří o právním státu a o demokratických institucích a jak jsou uráženi a napadáni jejich reprezentanti," dodal Steinmeier.

"My všichni musíme nenávist a poštvávání odmítnout, urážkám odporovat a proti předsudkům zakročit," nabádal německý prezident.

Při náletech britských a amerických bombardérů bylo historické centrum Drážďan ve dnech 13.-15. února 1945 zničeno. Podle historiků přišlo o život až 25 000 lidí. Výročí často ke svým akcím využívají pravicoví extremisté, kteří tvrdí, že počet mrtvých byl několikanásobně vyšší, nálety označují za válečný zločin a snaží se relativizovat vinu Německa na druhé světové válce.

Steinmeier před revizionismem varoval. "Byli to Němci, kteří tuto strašnou válku začali, a byly to konečně miliony Němců, kteří ji vedli - ne všichni, ale mnozí - z přesvědčení," zdůraznil nejvyšší německý představitel. Do sjednocené Evropy pak Německo přivedla cesta usmíření, dodal Steinmeier.

Tisíce občanů večer utvořily několikakilometrový lidský řetěz kolem historického centra saské metropole, a to na obou stranách Labe. Navzdory dešti se přibližně 11 000 lidí kolem 18:00 SEČ chytilo za ruce. Do řetězu se podle DPA vedle prezidenta Steinmeiera zařadili také britský princ Edward, saský ministerský předseda Michael Kretschmer a drážďanský primátor Dirk Hilbert. Řetěz, který lidé vytvářejí každý rok, má být znamením usmíření a výrazem odmítnutí toho, aby historické datum zneužívala krajní pravice.

"Vzpomínáme dnes na všechny oběti genocidy, války a násilí a vzpomínáme společně s někdejšími protivníky ve válce," řekl Steinmeier před jedním ze symbolů Drážďan, barokním kostelem Frauenkirche obnoveném před 15 lety. Jeho kříž vyrobený synem pilota britského bombardéru je podle Steinmeiera symbolem míru a porozumění. "Ty mnohé svíčky dnes ve městě, to jsou světla naděje," řekl německý prezident.