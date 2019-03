Inspiroval se Zemanem. Do druhého kola může na Slovensku postoupit fanoušek Putina

V posledním volebním videu, vydaném pět dní před sobotními slovenskými prezidentskými volbami, chtěl zřejmě Štefan Harabin působit státnicky. V pětiminutovém projevu, vyplněném i uměle domixovanými potlesky, se snaží od řečnického pultíku a se slovenskými vlajkami v pozadí svojí nezaměnitelnou dikcí oslovit voliče a slíbit jim Slovensko jen pro Slováky a "vymetení Augiášova chléva" liberální a proevropské politiky.

Výsledný dojem sice osciluje mezi parodií a projevem budoucího diktátora, ale Štefana Harabina není radno podceňovat. V průzkumech před volbami, které skončí v sobotu ve 22 hodin, zaujímal třetí místo a není vůbec vyloučené, že by se mohl dostat i do druhého kola volby, které se bude konat za dva týdny.

Harabin je jako bývalý ministr spravedlnosti a předseda Nejvyššího soudu pevně spojen s érou Vladimíra Mečiara a potom s prvními vládami Roberta Fica. Je symbolem zneužití a propadu slovenské justice do bahna, po jehož očištění volají příznivci opozice a prezidentské kandidátky Zuzany Čaputové, která v průzkumech vedla.

Až na druhém místě v nich byl kandidát vládní strany Směr - sociální demokracie, eurokomisař Maroš Šefčovič. Právě s ním se Harabin přetahuje o velkou část voličů - věkově starších a bývalých příznivců Mečiarovy strany HZDS, která vládla v 90. letech.

"Nepřekvapilo by mě, kdyby byl druhý," řekl deníku Aktuálně.cz sociolog Václav Hřích z agentury AKO. "Ale spíš se Šefčovičovi velmi přiblíží a skončí třetí," odhadl.

Podobně to vidí i Martin Slosiarik z agentury Focus. "Odstup od Šefčoviče byl vidět, ale není to nic, co by se nedalo stáhnout," řekl.

Oba se shodují, že Harabin může mít relativně dost skrytých voličů, tedy těch, kteří v průzkumech nepřiznávají, že by ho chtěli volit. Ale oba také shodně tvrdí, že závěr kampaně se Harabinovi nijak zvlášť nepovedl, takže jejich mobilizace bude složitější.

Protínání s Kotlebou

Harabin se profiluje jako kandidát "antisystému". Tedy někdo, kdo chce zrušit proevropské a prozápadní směřování Slovenska, komu vadí politická soutěž, nezávislá média nebo otevřená společnost. Oslovuje tak velkou skupinu lidí nespokojených se současným stavem demokracie a inklinujících k vládě pevnější ruky. Tímto způsobem se zase Harabin protíná se čtvrtým kandidátem z průzkumů, Marianem Kotlebou, šéfem neofašistické parlamentní Lidové strany Naše Slovensko.

Jeho voliče například oslovil v poslední předvolební debatě ve veřejnoprávní RTVS ve středu večer, když na otázku kolem nadcházejícího 80. výročí vzniku fašistického Slovenského státu odpověděl, že tento satelit hitlerovského Německa měl svá pozitiva i negativa.

Právě v této debatě podle většiny komentátorů Harabin působil oproti svému obvyklému projevu unaveně, zatímco Marian Kotleba byl energický a jasnější ve svých vyjádřeních. Kdyby býval Kotleba odstoupil z prezidentské volby, měl by Harabin druhé kolo téměř jisté. Ale není pochyb, že oba reprezentují sílící proud slovenské politiky, která je proti přijímání uprchlíků a podporuje rétoricky ochranu tradičních hodnot, jež v jejich očích rozvrací Evropská unie a její zastánci. Jejich voliči nevěří tradičním médiím ani průzkumům veřejného mínění a pohybují se ve světě sociálních médií a proruských, takzvaných alternativních médiích na internetu.

Věří také v historické přátelství s Ruskem, což je podobně jako ochrana tradičních hodnot spojuje i s druhou nejsilnější vládní silou, Slovenskou národní stranou předsedy parlamentu Andreje Danka. Ta svého kandidáta nemá a očekává se, že právě Harabin by mohl oslovit velkou část Dankových voličů. Bude proto zajímavé sledovat, jak po volbách svoji získanou popularitu Harabin zúročí a zda založí svoji stranu. Příští rok by měly být na Slovensku parlamentní volby.

"Naopak, považuji Rusko pod vedením Putina za stabilizační a konsolidační prvek ve světové politice a bezpečnosti. Bez spolupráce s Ruskem v Evropě není možný dlouhodobý mír a prosperita," odpověděl na otázku serveru Aktuality.sk, zda považuje Rusko za bezpečnostní riziko pro Slovensko.

Inspirace autobusem Miloše Zemana

Štefan Harabin vsadil na kampaň podobnou té, kterou kdysi použil Miloš Zeman s autobusem Zemák. Slovensko projel křížem krážem, a to i v době, kdy měl být oficiálně na nemocenské po operaci kolene, na což upozornili novináři z Denníku N.

Policie v týdnu před volbami kontrolovala jeho fialový autobus Harabiňák. Podle kontroly by měla být karosa, kterou má pronajatou od soukromé firmy, odstaveným vrakem, respektive má stejné evidenční číslo jako vůz vyrobený v roce 1983.

Tohle všechno Harabin, který v kampani strašil Slováky tím, že budou muset přijmout statisíce uprchlíků, označil za útoky vládnoucího systému, který je potřeba změnit.

"Tyto volby jsou rozhodující o osudu Slovenska a jeho schopnosti být svéprávnou republikou v srdci Evropy," pravil Harabin v úvodu svého posledního videa. Na jeho konci občanům slíbil, že budou moci rozhodovat v referendu a že s nimi jako prezident uzavře novou společenskou smlouvu.

Pro mnoho Slováků, kteří volají po změně současných poměrů, je to nabídka, které se těžko odolává.

