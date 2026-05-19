Stažení vojáků USA z Evropy neohrozí plány aliance, tvrdí americký generál

Rozhodnutí USA stáhnout z Evropy obrněnou brigádu neohrozí obranné plány aliance v regionu, řekl v úterý podle agentury Reuters vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě, americký generál Alexus Grynkewich. Spojené státy plánují v příštích šesti až 12 měsících snížit počet svých vojáků na německém území o 5000 z nynějších přibližně 35 tisíc.
Grynkewich dodal, že evropští spojenci a Kanada přebírají větší odpovědnost za konvenční obranu Evropy s pokračující podporou ze strany USA, informoval Reuters.
"Vzhledem k tomu, že evropský pilíř aliance sílí, umožňuje to USA snížit svou přítomnost v Evropě a omezit se pouze na poskytování těch kritických kapacit, které spojenci zatím nemohou zajistit," řekl novinářům Grynkewich. Vrchní velitel spojeneckých sil NATO k otázce snížení přítomnosti amerických vojáků v Evropě dodal, že nemůže poskytnout přesný časový harmonogram. Upozornil však, že půjde o několikaletý proces.
Administrativa prezidenta Donalda Trumpa na začátku května oznámila, že USA sníží počet svých vojáků v Německu. Trump o tomto kroku začal uvažovat již na konci dubna, když kritizoval německého kancléře Friedricha Merze kvůli postoji k válce v Íránu, která začala 28. října americko-izraelskými údery.
Podle amerických médií chce Trump tímto krokem dát najevo nespokojenost s mírou podpory, kterou evropští spojenci poskytli USA na Blízkém východě. Francie, Španělsko a Británie americké armádě například neumožnily libovolně využívat základny na svém území k útokům na Írán.
V Evropě jsou dlouhodobě desítky amerických základen, které hrají důležitou roli při operacích americké armády v různých částech světa, například na Blízkém východě. V německém Stuttgartu se nachází Velitelství ozbrojených sil USA pro Evropu (EUCOM). Podle údajů americké armády z poloviny dubna je v Evropě rozmístěno asi 86.000 amerických vojáků.
