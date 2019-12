Stavění krematorií i osvěta na YouTube. Indové chtějí vyčistit posvátnou Gangu

V Indii vznikl další vládní plán na vyčištění posvátné řeky Ganga, která protíná téměř celý stát. Znečištěný veletok poskytuje vodu zhruba půl miliardě lidí žijícím na jejím břehu.

Dillí (od našeho zpravodaje) - Indové nazývají Gangu řekou všech řek. Důležitá přírodní tepna, která protíná téměř celou zemi, je ale už dlouho silně znečištěná. Změnit se to snaží vládní organizace National Mission for Clean Ganga (Národní mise za čistou Gangu).

"Ganga je více než jen řeka. Poskytuje vodu zhruba 500 milionům lidí v jedenácti indických státech. To je více než jakákoli jiná řeka na světě," popisuje Asok Kumar, který je výkonným ředitelem této organizace.

Kumarova organizace vznikla v roce 2014, snahy Gangu vyčistit jsou ale mnohem starší. První takový velký záměr schválil premiér Rádživ Gándhí v polovině osmdesátých let minulého století. Jeho akční plán sice spolkl téměř miliardu dolarů, výsledky ale přesvědčivé nebyly. Kritici označovali projekt jako příliš technokratický, který si na svou stranu nezískal veřejnost.

"My jsme se z toho poučili. Podpora lidí je pro nás naprosto klíčová. Už proto, že utrácíme velké částky peněz, zavíráme některé staré továrny, takže lidé musí vědět proč," vysvětluje Kumar.

Jeho organizace proto zahájila velkou informační kampaň, v níž využila i v Indii oblíbený žánr hudebních videoklipů. Na Youtube má dokonce kanál s hymnou kampaně s názvem Namami Gange, v překladu Pocta Ganze. Profesionálně vyrobené video vypráví příběh řeky od pramenu v Himálaji po roviny, kde se ji vděční Indové rozhodnou vyčistit od odpadků.

Vládní videoklip o čištění řeky Gangy

Video: PIB India/YouTube

"Inspirovali jsme se podobnými projekty, jako bylo vyčištění Dunaje nebo Rýna. Ostatně minulý týden tu byli kolegové z Německa a říkali, že postupujeme dobře," neskrývá spokojenost Kumar. Nejvíc peněz podle něj putuje na výstavbu průmyslových a komunálních čističek vody. Ganga protéká více než stovkou měst s více než 100 tisíci obyvateli. Značná část z nich neměla nebo stále ještě nemá funkční kanalizaci a čističky.

Problémem, se kterým se ale němečtí inženýři na Rýně potýkat nemuseli, jsou rituální pohřby na březích řeky. Hinduisté totiž věří, že pokud člověk zemře v některém ze svatých měst jako Váránasí a další, dosáhne takzvané mókšy, tedy vymanění se z věčného koloběhu života.

K tomu je potřeba, aby jeho příbuzní spálili tělo na břehu Gangy a popel následně nasypali do řeky. "Tisíce lidí putují každý rok do Váránasí a dalších měst, aby tam zemřeli. Důsledkem je, že cena dřeva na pohřební hranici je obrovská. Takže se stává, že hlavně ti chudší dokáží koupit jen nějakou otýpku a následně ohořelé tělo hodí do řeky," vysvětluje místní novinář Sandhya Sharma.

Kumarova organizace proto začala stavět na posvátných místech krematoria. "Většina z nich jsou na elektřinu, ale mnozí lidé trvají na dřevěných hranicích, takže některé jsme postavili na dřevo," říká indický vládní úředník Asok Kumar.

Zároveň popisuje, že hlavní projekty na vyčištění Gangy by měly být hotové do tří let. Poté už se podle něj bude kvalita vody jen zlepšovat. To by mohlo vést i k rozšíření kriticky ohroženého říčního delfína, který v Ganze žije. "Je to krásné zvíře a chtěl bych, aby ho mohlo vidět co nejvíce lidí," dodává Kumar.