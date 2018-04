AKTUALIZOVÁNO před 38 minutami

Zdravotní stav někdejšího amerického prezidenta George Bushe staršího se výrazně zlepšil, byl proto přeložen z jednotky intenzivní péče na běžné oddělení. Oznámil to dnes mluvčí Bushovy rodiny Jim McGrath s tím, že třiadevadesátiletý exprezident kvůli nespecifikované infekci, která se mu dostala do krve, zůstane v nemocnici ještě několik dní. "Je při vědomí a rozpráví s nemocničním personálem, rodinou a přáteli. Jeho lékařům to zlepšení udělalo velkou radost," uvedl v prohlášení McGrath. Dodal, že bývalý prezident děkuje všem, kteří na něj myslí.

autor: ČTK | před 54 minutami