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Státy EU schválily omezení růstu cen povolenek pro silniční dopravu a budovy

ČTK
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Členské státy EU v pátek finálně schválily úpravu emisního systému ETS 2 s cílem kontrolovat ceny chystaných povolenek pro silniční dopravu a budovy. Nová pravidla zavádějí cenový strop 45 eur (1100 korun) za tunu CO2, po jehož dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability (MSR). To má růst cen omezit.

Evropská unie vlajka ilustrační
Ilustrační foto.Foto: Evropská komise, https://ec.europa.eu
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Rozhodnutí bude nyní zveřejněno v Úředním věstníku EU a v platnost vstoupí dvacátým dnem po zveřejnění.

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Systém emisních povolenek má producenty motivovat ke snižování zplodin oxidu uhličitého. Velká část politiků se však obává možného dopadu vysokých cen povolenek na obyvatele, který by se v systému ETS 2 mohl projevit prostřednictvím plateb za vytápění budov.

Rezerva tržní stability vyrovnává nabídku a poptávku v systému ETS 2 tím, že automaticky upravuje množství emisních povolenek dostupných v oběhu. V pátek schválená změna "posiluje rezervu tržní stability a dále přispívá k zajištění stabilního a předvídatelného trhu s povolenkami před plným spuštěním ETS 2 v roce 2028," stojí v prohlášení Rady EU, která zastupuje členské státy.

Finální rozhodnutí v pátek podpořili ministři financí EU na svém jednání v Lucemburku. Evropský parlament už úpravu emisních povolenek odsouhlasil v polovině září. Český premiér Andrej Babiš, který patří k velkým kritikům systému, tehdy uvedl, že změna je lepší než nic, nicméně nijak zásadně ničemu nepomůže.

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Systém emisních povolenek EU ETS má motivovat ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí. Čím více emisí, tím mají vyšší náklady, a proto se jim vyplatí investovat do čistších technologií.

Systém EU ETS 1 je hlavní evropský trh s emisními povolenkami, týká se energetiky, velkého průmyslu a letecké dopravy v Unii. Rozšíření systému EU ETS 2 má být zavedeno po ročním odkladu v roce 2028 a má se týkat silniční dopravy či vytápění budov. Součástí ETS 2 má být i sociálně-klimatický fond, který má zmírnit dopady na nízkopříjmové domácnosti.

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