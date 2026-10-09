Státy EU schválily omezení růstu cen povolenek pro silniční dopravu a budovy

Členské státy EU v pátek finálně schválily úpravu emisního systému ETS 2 s cílem kontrolovat ceny chystaných povolenek pro silniční dopravu a budovy. Nová pravidla zavádějí cenový strop 45 eur (1100 korun) za tunu CO2, po jehož dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability (MSR). To má růst cen omezit.
Rozhodnutí bude nyní zveřejněno v Úředním věstníku EU a v platnost vstoupí dvacátým dnem po zveřejnění.
Systém emisních povolenek má producenty motivovat ke snižování zplodin oxidu uhličitého. Velká část politiků se však obává možného dopadu vysokých cen povolenek na obyvatele, který by se v systému ETS 2 mohl projevit prostřednictvím plateb za vytápění budov.
Rezerva tržní stability vyrovnává nabídku a poptávku v systému ETS 2 tím, že automaticky upravuje množství emisních povolenek dostupných v oběhu. V pátek schválená změna "posiluje rezervu tržní stability a dále přispívá k zajištění stabilního a předvídatelného trhu s povolenkami před plným spuštěním ETS 2 v roce 2028," stojí v prohlášení Rady EU, která zastupuje členské státy.
Finální rozhodnutí v pátek podpořili ministři financí EU na svém jednání v Lucemburku. Evropský parlament už úpravu emisních povolenek odsouhlasil v polovině září. Český premiér Andrej Babiš, který patří k velkým kritikům systému, tehdy uvedl, že změna je lepší než nic, nicméně nijak zásadně ničemu nepomůže.
Systém emisních povolenek EU ETS má motivovat ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí. Čím více emisí, tím mají vyšší náklady, a proto se jim vyplatí investovat do čistších technologií.
Systém EU ETS 1 je hlavní evropský trh s emisními povolenkami, týká se energetiky, velkého průmyslu a letecké dopravy v Unii. Rozšíření systému EU ETS 2 má být zavedeno po ročním odkladu v roce 2028 a má se týkat silniční dopravy či vytápění budov. Součástí ETS 2 má být i sociálně-klimatický fond, který má zmírnit dopady na nízkopříjmové domácnosti.
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