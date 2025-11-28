Zahraničí

Státy EU podpořily návrh na zrušení cel na dovoz amerického průmyslového zboží

před 1 hodinou
Zástupci členských států EU se v pátek shodli na návrhu dvou nařízení, která jsou součástí obchodní dohody mezi EU a USA. Informovala o tom Rada EU, která zastupuje členské státy. První legislativní návrh se týká zrušení cel na americké průmyslové zboží a druhý navrhuje prodloužit bezcelní režim související s obchodováním s humry.
Se schválenou pozicí nyní Rada EU bude vyjednávat s Evropským parlamentem s cílem dosáhnout konečné dohody o obou textech. Návrhy se řešily na pátečním jednání takzvaného Coreperu, tedy schůzce velvyslanců zemí EU v Bruselu. Dosažení shody podle Rady EU představuje "významný krok k provádění společného prohlášení mezi EU a USA, které by mělo přispět k obnovení stability a předvídatelnosti v obchodních vztazích mezi Evropskou unií a Spojenými státy".

První nařízení ruší zbývající cla na průmyslové výrobky z USA a poskytuje preferenční přístup na trh, mimo jiné prostřednictvím celních kvót a snížených cel pro některé mořské plody a zemědělské produkty z USA, které nejsou "citlivé povahy".

Státy EU v tomto případě z velké části podpořily návrh komise, nicméně připojily k němu "klíčové změny k posílení hospodářského dohledu a ochrany citlivých odvětví EU". Rada EU například Evropskou komisi vyzývá, aby průběžně sledovala ekonomické dopady těchto opatření vedoucích k liberalizaci obchodu a aby do 31. prosince 2028 předložila členským státům i Evropském parlamentu zprávu mapující tento dopad. Dále Rada žádá další ochranná opatření v případě, že by došlo k významnému nárůstu dovozu nebo k vážné újmě pro domácí, tedy evropské výrobce.

Druhé nařízení, které se zaměřuje na dovoz humrů, stanovuje pokračující neuplatňování cel na dovoz některých druhů živých a zmrazených humrů. U těchto produktů byla cla již v prosinci 2020 zrušena na pětileté období, do července 2025.

Spojené státy a Evropská unie uzavřely 21. srpna rámcovou obchodní dohodu. Ta potvrdila předběžnou ústní dohodu z července mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a zahrnuje mimo jiné patnáctiprocentní strop u cel na většinu dovozů z EU do USA, včetně automobilů, léčiv, polovodičů a dřeva.

 
