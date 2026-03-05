Státy EU a Evropský parlament se shodly na zákazu názvů jako vegetariánský steak

Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se dohodli na návrhu, který - pokud bude schválen - povede k zákazu názvů jako vegetariánský steak. Oznámilo to ve čtvrtek kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Cílem regulace je podle navrhovatelů zajistit větší transparentnost trhu.
Opatření už dříve podpořila část evropských chovatelů a zemědělců, proti byli někteří výrobci specializovaní na potraviny pro vegany a vegetariány.
Návrh, na kterém se shodli zástupci států a Evropské parlamentu, by zakazoval používat názvy jako steak, slanina, kýta, T-bone, žebra, svíčková, roštěná, bok, maso a řady dalších u produktů, které neobsahují maso. Cílem opatření je podle prohlášení Rady EU také "umožnit dobře informované rozhodování spotřebitelů".
Agentura AFP uvedla, že se regulace ale nebude týkat jiných produktů, u kterých by spotřebitel mohl předpokládat obsah masa, jako je hamburger nebo párky.
Kompromisní návrh nyní projedná Evropský parlament a Rada Evropské unie. Aby začal platit, musí stejný text schválit oba legislativní sbory EU.
Regulace má také zajistit jednoznačné a jasné vymezení termínů jako "krátký dodavatelský řetězec" či přívlastků jako "férové". Regulace má také zjednodušit právní rámec pro zemědělské organizace a umožnit členským státům poskytovat další dotace zemědělským organizacím v rámci unijní společné zemědělské politiky.
Přísnější regulaci názvů potravin podporovaly některé zemědělské organizace, například i česká Agrární komora, ačkoliv obvykle tyto svazy kritizují nadměrné unijní regulace.
"Výrobků na trhu je dnes nepřeberné množství a poznat rozdíl mezi karbanátkem, párkem nebo burgerem z masa a jejich rostlinnou napodobeninou, je někdy matoucí," uvedl například v roce 2024 prezident Agrární komory Jan Doležal. Záměr více regulovat názvy potravin kritizovaly obchodní řetězce v Německu, ale také například ekologové či některé spotřebitelské organizace, píše AFP.
ŽIVĚ Provoz ropovodu Družba by se mohl obnovit za měsíc a půl, prohlásil Zelenskyj
Ropovod Družba by mohl být technicky připraven k obnovení provozu za měsíc a půl. Podle agentury Reuters to ve čtvrtek uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodávky ruské ropy tímto ropovodem do Maďarska a na Slovensko se zastavily koncem ledna, kdy potrubí podle Kyjeva vážně poškodil požár způsobený ruským útokem.
ŽIVĚ Trump uvedl, že chce být zapojen do výběru příštího lídra Íránu
Americký prezident Donald Trump uvedl, že musí být osobně zapojen do výběru dalšího íránského lídra, přičemž odkázal na příklad Venezuely. Zároveň označil syna zabitého nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího za nepřijatelnou volbu. Řekl to v osmiminutovém telefonickém rozhovoru se zpravodajským serverem Axios. Chameneí byl zabit v sobotu na začátku izraelsko-amerických útoků na Írán.
Spojil je společný nepřítel. Ukrajinci vyšlou pomoc zemím, které ostřeluje Írán
Ukrajinci se rozhodli zemím v okolí Perského zálivu pomoci proti společnému nepříteli. Íránské drony totiž už několik let útočí i na Ukrajině, kam je vypouští Rusko. Své experty i stíhací drony poskytnou výměnou za rakety Patriot pro svou protivzdušnou obranu
ŽIVĚ Babiše s Okamurou sněmovna nevydala, jejich kauzy ale nespadnou pod stůl
Soudní řízení s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem v dotačním případu Čapí hnízdo nyní pokračovat nebude. Sněmovna Babiše k trestnímu stíhání nevydala. Dolní komora nevyhověla ani soudní žádosti o vydání předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury v kauze předloňských volebních plakátů jeho hnutí.
Bouzková se dál trápí. Parťačka Siniakové jí v Indian Wells nedala šanci
Česká tenistka Marie Bouzková vypadla na turnaji v Indian Wells stejně jako loni už v prvním kole.