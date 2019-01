Statisíce Američanů se vracejí do práce. Děsí je však vidina další krize

Personál čtyř set amerických národních parků v neděli znovu uvítal návštěvníky a provoz na amerických letištích se vrátil k normálu po dočasném vyřešení vládní rozpočtové krize, která po víc než měsíc nechala bez peněz 800 tisíc státních zaměstnanců.

Prezident Donald Trump odblokoval vládní finanční zdroje, když ustoupil požadavku opozičních demokratů ve sporu o stavbu hraniční zdi. Federální úřad pro letectví (FAA) žádná zpoždění nehlásil, přestože ještě v sobotu měla potíže letiště LaGuardia v New Yorku a Newark v New Jersey.

Rodiny postižené krizí podle agentury AP nicméně zachovávají obezřetnost, šetří a zbytečně neutrácejí, přestože v krátké době by měly zadržované mzdy dostat. Trump totiž financování vlády obnovil jen do poloviny února s tím, že v případě nedohody o zdi by peníze mohl znovu zablokovat.

Podle listu The New York Times se v Kongresu ozývají požadavky, aby podvázání vládních financí bylo zákonem zakázáno. Někteří poslanci a senátoři se chtějí dohodnout na tom, že by v případě politických sporů, které by mohly přerůst v rozpočtovou krizi, měla vláda zajištěn alespoň takový přísun peněz, který jí umožní standardní fungování.

"Zastavit finance pro vládu by mělo být zakázáno stejně, jako není přípustné používat ve válce chemické zbraně," řekl listu republikánský senátor Lamar Alexander.