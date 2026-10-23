Statisíce Rusů můžou přijít o nohu. Český soused přijal bezprecedentní krok

Finsko chce pořídit milion protipěchotních min, které mají posílit obranu jeho 1340 kilometrů dlouhé hranice s Ruskem. Na nákup vyčlenilo zhruba sto milionů eur a počítá s tím, že miny dodají domácí muničky. Krok přichází v době, kdy evropské země zvyšují připravenost na možné ruské hrozby. Německá armáda mezitím poprvé označila riziko ruských sabotážních útoků za významné.
Finská armáda chce, aby se na zakázce v přepočtu za zhruba 2,5 miliardy korun podílely především domácí podniky a aby produkce začala nejpozději v roce 2028, informovala v pondělí veřejnoprávní stanice Yle.
„Bylo by v mnoha ohledech užitečné, kdyby finské společnosti vyráběly protipěchotní miny přímo ve Finsku,“ uvedl pro Yle plukovník Riku Mikkonen z velení finské armády. Podle něj připadá v úvahu přibližně šest domácích podniků. Nákup ze zahraničí ovšem Helsinky zcela nevylučují.
Finsko sdílí s Ruskem hranici dlouhou zhruba 1340 kilometrů. Bezpečnostní situaci v regionu výrazně změnila ruská invaze na Ukrajinu a finská vláda označuje Moskvu za dlouhodobou hrozbu.
Země se loni rozhodla odstoupit od Ottawské úmluvy, která zakazuje používání protipěchotních min. Odchod začal platit letos v lednu.
Finsko přitom není jediným státem na východním křídle NATO, který se k této zbrani vrací. Od úmluvy nedávno odstoupily také Estonsko, Lotyšsko, Litva a Polsko. Země tím chtějí získat možnost rychleji posílit obranu svých hranic v případě vojenského konfliktu.
Zvýšené riziko sabotáží
Obavy z ruských aktivit mezitím sílí i v západní Evropě. Německý bundeswehr poprvé zvýšil hodnocení rizika ruských sabotážních útoků proti vlastním vojákům a vojenským zařízením na druhý nejvyšší stupeň.
List Süddeutsche Zeitung, který o tom ve středu informoval na základě interních dokumentů německých ozbrojených sil, poznamenal, že hodnocení hrozby bylo zvýšeno na „významné“ po objevení dronu naloženého výbušninami poblíž letecké základny Wunstorf v Dolním Sasku v září a také po sabotážích, do kterých byly zapojeny námořní lodě.
„Uvědomujeme si, že německé ozbrojené síly jako celek čelí značné hrozbě sabotáže,“ uvedl pak mluvčí ministerstva obrany podle agentury Reuters.
Připomeňte si záběry z vojenského cvičení, které se odehrálo na severu Finska:
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