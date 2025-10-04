Zahraničí

Statisíce lidí v evropských městech demonstrovaly proti válce v Pásmu Gazy

ČTK ČTK
před 2 hodinami
V řadě evropských měst se v sobotu demonstrovalo proti válce v Pásmu Gazy, kterou mnozí účastníci akcí označili podle médií za genocidu Palestinců. Zhruba 70 tisíc lidí podle policie vyšlo do ulic v Barceloně. Podstatně menší byla demonstrace v Londýně, kde policie několik osob zatkla. Tisíce lidí také demonstrovaly v Římě.
Podle organizátorů jen v Barceloně demonstrovalo v sobotu proti genocidě Palestinců v Pásmu Gazy na 300 tisíc lidí, uvedla agentura EFE.
Podle organizátorů v Barceloně demonstrovalo proti válce v Pásmu Gazy na 300 tisíc lidí, píše agentura EFE. Demonstranti také odmítali izraelský zásah proti propalestinské flotile, při které bylo zadrženo podle posledních údajů španělského ministerstva zahraničí na 50 Španělů. Mezi nimi byla i bývalá starostka Barcelony Ada Colauová.

V centru Londýna se podle agentury Reuters shromáždilo několik stovek osob, které vyjadřovaly také podporu skupině Palestine Action. Tuto organizaci britská vláda zařadila na seznam teroristických organizací poté, co její aktivisté 20. června vnikli na základnu britského Královského letectva (RAF) v Brize Norton ve střední Anglii a pomocí červené barvy a páčidel poškodili dvě letadla. Kvůli vyjadřování podpory zakázané organizaci policie šest lidí na dnešní demonstraci zadržela.

Britský premiér Keir Starmer vyzval propalestinské organizace, aby s ohledem na atentát na synagogu v Manchesteru, při kterém zahynuli dva lidé a útočník, nepořádaly o víkendu demonstraci. "Nyní je doba truchlení. Není čas pro nárůst napětí a způsobení další bolesti," uvedl Starmer.

Tisíce lidí se v sobotu odpoledne shromažďovaly i v Římě, kde proti válce v Pásmu Gazy již v pátek demonstrovalo podle organizátorů na 300 tisíc lidí. Demonstrace se konala v rámci generální stávky proti válce v Pásmu Gazy a zásahu proti flotile Global Sumud.

Válka v Pásmu Gazy trvá už skoro dva roky. Vyvolal ji útok teroristického hnutí Hamás na izraelské území ze 7. října 2023. Podle dnešních údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, které kontroluje Hamás, odvetné izraelské údery zabily přes 67 tisíc lidí a dalších skoro 170 tisíc zranily.

Foto: Reuters
 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah gaza palestina Izrael válka Španělsko Itálie Anglie protest

