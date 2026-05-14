Starmerova vláda se rozpadá. Ministr zdravotnictví oznámil rezignaci

Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting v oznámil ve čtvrtek rezignaci na svou vládní funkci. Podle stanice Sky News se předpokládá, že se chce ucházet o post šéfa Labouristické strany a nahradit v jejím čele premiéra Keira Starmera. Šéf labouristů čelí sílícímu tlaku členů vlády i labouristických poslanců, aby rezignoval či stanovil datum odchodu z funkce.
"Nyní je jasné, že do příštích všeobecných voleb Labouristickou stranu nepovedete a že labourističtí poslanci a odbory chtějí, aby debata o tom, co bude dál, byla bitvou idejí, nikoliv osobností," píše Streeting v dopise adresovaném Starmerovi, který odstupující ministr ve čtvrtek zveřejnil na síti X. V listu také uvádí, že ztratil důvěru ve Starmerovo vedení a proto se rozhodl na ministerskou funkci rezignovat.
Ačkoliv se všeobecně předpokládá, že Streeting plánuje vyzvat Starmera k boji o vedení labouristů, v dopise kandidaturu neoznámil, napsala stanice Sky News na svém webu.
Streeting v dopise poukázal na "bezprecedentní" výsledky nedávných voleb do místních zastupitelstev. "Není pochyb, že hlavním a společným faktorem našich porážek napříč Anglií, Skotskem a Walesem, byla nepopularita této vlády," uvedl.
Labouristická strana tento měsíc utrpěla těžké ztráty v lokálních volbách, přičemž britská média označils hlasování za referendum o premiérově dvouletém působení. Starmer, jehož popularita klesá, nicméně oznámil, že neodstoupí z funkce a že hodlá stranu dovést do parlamentních voleb v roce 2029 jako předseda vlády.
Premiér je pod tlakem také kvůli jmenování kontroverzního politika Petera Mandelsona velvyslancem ve Spojených státech. Na prestižní diplomatickou pozici veterána Labouristické strany vybral v prosinci 2024, ale loni v září ho odvolal, když se zjistilo, že Mandelsonovy vazby na zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina byly hlubší, než se myslelo. Starmer se hájí tím, že mu Mandelson o svém vztahu s Epsteinem lhal.
Přes 150 labouristických poslanců podle stanice BBC vyjádřilo premiérovi podporu, nebo uvedlo, že na souboj o vedení strany není vhodná doba. Naopak téměř 90 labouristických zákonodárců vyzvalo Starmera k rezignaci, případně ke stanovení data odchodu. Labouristé mají se 403 zákonodárci v dolní komoře britského parlamentu většinu.
ŽIVĚ Zelenského spojenec míří do vazby, čelí obvinění z praní špinavých peněz
Ukrajinský protikorupční soud poslal bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka do vazby a zároveň stanovil kauci na 140 milionů hřiven (66 milionů Kč). Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obviněním z praní špinavých peněz. Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) v úterý uvedl, že Zelenskyj není předmětem žádného vyšetřování.
Paliva v Česku po dvou týdnech zdražování zlevnila. Průměrná cena benzínu je za 42,53 korun
Průměrná cena pohonných hmot v České republice po dvou týdnech nárůstu klesla. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně prodává v průměru za 42,53 Kč, před týdnem byl o 27 haléřů dražší. Nafta od té doby zlevnila o 1,95 koruny na průměrných 41,36 Kč, plyne z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
Utajované přezbrojení. USA pomohly, čeští výsadkáři získají desítky útočných vozidel
Přesně rok poté, co vyšlo najevo, že ukrajinské speciální jednotky se po bojištích prohánějí v lehkých útočných autech Flyer, se americká technika dostává i do výbavy české armády. Chrudimský výsadkový pluk by měl těchto vozidel získat hned několik desítek, první už dorazily. Spojené státy je Česku poskytnou jako kompenzaci za dřívější pomoc Kyjevu, platit bude třeba jen za jejich vybavení.
Další triumf s pečetí kanára. Ženský debl se mění v hon na neporazitelnou Češku
Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupily na antukovém turnaji v Římě do semifinále. Nasazené dvojky porazily v italské metropoli australsko-nizozemskou dvojici Ellen Perezová, Demi Schuursová 7:5, 6:0 a vyhrály 17. zápas v řadě. Ve dvouhře uspěl domácí Jannik Sinner, který zdolal Andreje Rubljova z Ruska 6:2, 6:4 a 32. výhrou v řadě na Masters překonal rekord Novaka Djokoviče.
Další porážka evropských automobilek. Číňané otevřeně říkají, na koho mají spadeno
Že jdou čínské automobilky po nevyužívaných továrnách v Evropě, je jasné už nějaký ten pátek. Napomohla tomu mimo jiné i evropská cla na elektromobily dovážené z Číny, obecně je ale pro expanzi lepší v místě přímo vyrábět. Zvyšuje to důvěru a zkracuje dodací lhůty. Jenže dříve kolem konkrétních jmen asijské značky mlžily, teď o nich mluví naprosto otevřeně.