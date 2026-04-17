Přeskočit na obsah
Benative
17. 4. Rudolf
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Zahraničí

Starmer pod palbou: jmenoval ambasadora bez prověrky, opozice stále žádá jeho odchod

ČTK

Britský premiér Keir Starmer se v pátek znovu dostal pod tlak opozice, která žádá jeho demisi kvůli kauze vazeb bývalého velvyslance ve Spojených státech na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.

Britský premiér Keir Starmer.
Britský premiér Keir Starmer.Foto: REUTERS
Ve čtvrtek vyšlo najevo, že Starmer jmenoval Petera Mandelsona do funkce britského ambasadora i přesto, že nedostal bezpečnostní prověrku. Starmer tvrdí, že o tom nevěděl, a označil to za šokující. O věci hodlá v pondělí informovat parlament. Píší o tom tiskové agentury.

Starmer Mandelsona kvůli jeho vztahům s Epsteinem, o nichž se ovšem vědělo už v době jeho jmenování, z funkce loni v září odvolal. Později se veřejnosti za jeho jmenování omluvil a tvrdil, že mu Mandelson o svých vazbách na odsouzeného delikventa lhal.

Z dokumentů zveřejněných minulý měsíc ovšem vyplynulo, že premiér věděl o reputačním riziku, které může Mandelson jako velvyslanec v USA představovat. Ve čtvrtek vláda navíc potvrdila, že Mandelson před odletem do USA neprošel bezpečnostní prověrkou.

Podle prohlášení vlády však Starmer o tom, že úředníci ministerstva zahraničí nedbali na doporučení z bezpečnostní prověrky, nevěděl. Šéf kabinetu v pátek oznámil, že z funkce odejde nejvyšší úředník ministerstva zahraničí Olly Robbins, neboť ztratil premiérovu důvěru.

„Nemyslím si, že by se premiér mohl zbavit odpovědnosti tím, že vyhodí Ollyho Robbinse. Domnívám se, že konečnou zodpovědnost musí přijmout i Starmer,“ řekl v rozhovoru s BBC lídr Liberálních demokratů Ed Davey. „Myslím, že důkazy svědčí o tom, že uvedl Dolní sněmovnu i veřejnost v omyl. To je proti všem pravidlům, a proto žádáme, aby odstoupil,“ dodal.

Starmer v pátek před novináři na dotaz, zda uvažuje o své demisi, zopakoval, že si nebyl vědom, že Mandelson nedostal bezpečnostní prověrku. „To, že mi nikdo neřekl, že Peter Mandelson před svým jmenováním neprošel bezpečnostní prověrkou, je šokující,“ řekl Starmer podle agentury Reuters. „Nejenže mi to nikdo neřekl, ale neřekli to ani žádnému z ministrů, a já kvůli tomu naprosto zuřím,“ dodal s tím, že v pondělí předloží poslancům transparentně všechna relevantní fakta.

Ministr pro mezivládní vztahy a premiérův tajemník Darren Jones předtím rozhlasové stanici LBC řekl, že Starmer poslance jmenováním Mandelsona v omyl neuvedl. Příslušný postup byl podle něj dodržen, avšak měl své mouchy. „Nemyslím si, že by to zpochybňovalo premiérovu budoucnost,“ dodal Jones.

Britská policie Mandelsona vyšetřuje na svobodě kvůli podezření ze zneužití pravomoci, jehož se údajně dopustil vyzrazením vládních dokumentů Epsteinovi. Mandelson se k obviněním veřejně nevyjádřil, jeho právník ve čtvrtek otázku jeho bezpečnostní prověrky nekomentoval.

Nejnovější
Tyumen,,Russia.,February,25,,2025.,Funeral,Of,A,Serviceman,Of
Tyumen,,Russia.,February,25,,2025.,Funeral,Of,A,Serviceman,Of

ŽIVĚ Rusko přišlo ve válce o nejméně 212 tisíc vojáků, ukazuje analýza ruské BBC

Ve válce, kterou před více než čtyřmi roky rozpoutalo Rusko proti Ukrajině, padlo nejméně 212.188 ruských vojáků. Uvedla to v pátek ruská služba BBC, která s nezávislým serverem Mediazona analyzuje veřejně dostupné zdroje a zmíněné padlé identifikovala. Skutečné ztráty budou podle ní pravděpodobně mnohem vyšší, než lze z otevřených zdrojů zjistit.

Premiér Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš

ŽIVĚ Česko nabídne unikátní radar pro zajištění bezpečnosti Hormuzu, řekl Babiš

Česká republika nabídne pro zajištění bezpečnosti Hormuzského průlivu pasivní radar, bude to ve chvíli, kdy se tam situace zklidní. Novinářům to v pátek řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Už ve čtvrtek uvedl, že Česko na páteční videokonferenci zástupců čtyřicítky zemí ochotných podílet se na mnohonárodnostní mírové misi v Hormuzském průlivu předloží konkrétní nabídku, jak pomoci.

Premiér Andrej Babiš a generální tajemník NATO Mark Rutte
Premiér Andrej Babiš a generální tajemník NATO Mark Rutte
Premiér Andrej Babiš a generální tajemník NATO Mark Rutte

Babišova otočka: šéfovi NATO slíbil to, kvůli čemu bojuje s Hradem. Roztál i Zůna

Mluví jen ke svým voličům. To je silné alibi Andreje Babiše (ANO) vůči protizápadním názorům, které do české vlády přináší Tomio Okamura a SPD. Po čtvrtečním setkání českého premiéra s Markem Ruttem, generálním tajemníkem NATO, bude nejspíš muset k podobně vyhýbavým reakcím sáhnout i sám Okamura. Babiš totiž začal proklamovat věci, které byly pro českou vládu ještě před několika dny zakázané.

ATP Masters 1000 - Monte Carlo Masters
ATP Masters 1000 - Monte Carlo Masters
ATP Masters 1000 - Monte Carlo Masters

„Jako by jeho tělo ovládl mimozemšťan.“ Záhadný pád potenciálního krále tenisu děsí

Stefanos Tsitsipas měl být jedním z těch, kteří převezmou vládu nad světovým tenisem po éře takzvané "velké trojky". Obrovská očekávání ale nenaplnil, naopak zabředá do stále vážnější krize. Když už to vypadá, že hůř být ani nemůže, klesne ambiciózní Řek ještě níž. Jak je to možné? Mnozí experti Tsitsipasův hrozivý pád spojují s osobou jeho otce Apostolose.

