Starmer pod palbou: jmenoval ambasadora bez prověrky, opozice stále žádá jeho odchod

Britský premiér Keir Starmer se v pátek znovu dostal pod tlak opozice, která žádá jeho demisi kvůli kauze vazeb bývalého velvyslance ve Spojených státech na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
Ve čtvrtek vyšlo najevo, že Starmer jmenoval Petera Mandelsona do funkce britského ambasadora i přesto, že nedostal bezpečnostní prověrku. Starmer tvrdí, že o tom nevěděl, a označil to za šokující. O věci hodlá v pondělí informovat parlament. Píší o tom tiskové agentury.
Starmer Mandelsona kvůli jeho vztahům s Epsteinem, o nichž se ovšem vědělo už v době jeho jmenování, z funkce loni v září odvolal. Později se veřejnosti za jeho jmenování omluvil a tvrdil, že mu Mandelson o svých vazbách na odsouzeného delikventa lhal.
Z dokumentů zveřejněných minulý měsíc ovšem vyplynulo, že premiér věděl o reputačním riziku, které může Mandelson jako velvyslanec v USA představovat. Ve čtvrtek vláda navíc potvrdila, že Mandelson před odletem do USA neprošel bezpečnostní prověrkou.
Podle prohlášení vlády však Starmer o tom, že úředníci ministerstva zahraničí nedbali na doporučení z bezpečnostní prověrky, nevěděl. Šéf kabinetu v pátek oznámil, že z funkce odejde nejvyšší úředník ministerstva zahraničí Olly Robbins, neboť ztratil premiérovu důvěru.
„Nemyslím si, že by se premiér mohl zbavit odpovědnosti tím, že vyhodí Ollyho Robbinse. Domnívám se, že konečnou zodpovědnost musí přijmout i Starmer,“ řekl v rozhovoru s BBC lídr Liberálních demokratů Ed Davey. „Myslím, že důkazy svědčí o tom, že uvedl Dolní sněmovnu i veřejnost v omyl. To je proti všem pravidlům, a proto žádáme, aby odstoupil,“ dodal.
Starmer v pátek před novináři na dotaz, zda uvažuje o své demisi, zopakoval, že si nebyl vědom, že Mandelson nedostal bezpečnostní prověrku. „To, že mi nikdo neřekl, že Peter Mandelson před svým jmenováním neprošel bezpečnostní prověrkou, je šokující,“ řekl Starmer podle agentury Reuters. „Nejenže mi to nikdo neřekl, ale neřekli to ani žádnému z ministrů, a já kvůli tomu naprosto zuřím,“ dodal s tím, že v pondělí předloží poslancům transparentně všechna relevantní fakta.
Ministr pro mezivládní vztahy a premiérův tajemník Darren Jones předtím rozhlasové stanici LBC řekl, že Starmer poslance jmenováním Mandelsona v omyl neuvedl. Příslušný postup byl podle něj dodržen, avšak měl své mouchy. „Nemyslím si, že by to zpochybňovalo premiérovu budoucnost,“ dodal Jones.
Britská policie Mandelsona vyšetřuje na svobodě kvůli podezření ze zneužití pravomoci, jehož se údajně dopustil vyzrazením vládních dokumentů Epsteinovi. Mandelson se k obviněním veřejně nevyjádřil, jeho právník ve čtvrtek otázku jeho bezpečnostní prověrky nekomentoval.
Mohlo by vás zajímat:
Tajemní umělci provokují Trumpa novou sochou s Epsteinem
Je jich pět a rozhodli se zemřít. Česká televize uvede nový Strachův film Lajf
Tragikomedie z dílny režiséra Jiřího Stracha a scenáristy Marka Epsteina přináší příběh o životě, smrti a naději – a to v neobvyklém prostředí jedoucího auta, kde se odehrává většina děje. Televizní snímek v premiéře odvysílá program ČT1 v neděli 26. dubna po osmé hodině večerní.
ŽIVĚ Rusko přišlo ve válce o nejméně 212 tisíc vojáků, ukazuje analýza ruské BBC
Ve válce, kterou před více než čtyřmi roky rozpoutalo Rusko proti Ukrajině, padlo nejméně 212.188 ruských vojáků. Uvedla to v pátek ruská služba BBC, která s nezávislým serverem Mediazona analyzuje veřejně dostupné zdroje a zmíněné padlé identifikovala. Skutečné ztráty budou podle ní pravděpodobně mnohem vyšší, než lze z otevřených zdrojů zjistit.
ŽIVĚ Česko nabídne unikátní radar pro zajištění bezpečnosti Hormuzu, řekl Babiš
Česká republika nabídne pro zajištění bezpečnosti Hormuzského průlivu pasivní radar, bude to ve chvíli, kdy se tam situace zklidní. Novinářům to v pátek řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Už ve čtvrtek uvedl, že Česko na páteční videokonferenci zástupců čtyřicítky zemí ochotných podílet se na mnohonárodnostní mírové misi v Hormuzském průlivu předloží konkrétní nabídku, jak pomoci.
Babišova otočka: šéfovi NATO slíbil to, kvůli čemu bojuje s Hradem. Roztál i Zůna
Mluví jen ke svým voličům. To je silné alibi Andreje Babiše (ANO) vůči protizápadním názorům, které do české vlády přináší Tomio Okamura a SPD. Po čtvrtečním setkání českého premiéra s Markem Ruttem, generálním tajemníkem NATO, bude nejspíš muset k podobně vyhýbavým reakcím sáhnout i sám Okamura. Babiš totiž začal proklamovat věci, které byly pro českou vládu ještě před několika dny zakázané.
„Jako by jeho tělo ovládl mimozemšťan.“ Záhadný pád potenciálního krále tenisu děsí
Stefanos Tsitsipas měl být jedním z těch, kteří převezmou vládu nad světovým tenisem po éře takzvané "velké trojky". Obrovská očekávání ale nenaplnil, naopak zabředá do stále vážnější krize. Když už to vypadá, že hůř být ani nemůže, klesne ambiciózní Řek ještě níž. Jak je to možné? Mnozí experti Tsitsipasův hrozivý pád spojují s osobou jeho otce Apostolose.