Zahraničí

Starmer čelí vzpouře ve vlastní straně, více než 100 poslanců ho ale dál drží nad vodou

ČTK

Více než 100 labouristických poslanců podepsalo prohlášení na podporu současného šéfa strany a britského premiéra Keira Starmera. Po neúspěchu v místních volbách je potřeba, aby se labouristé spojili, uvedli podle agentury AFP a britských médií. Nyní podle nich není vhodná doba na spor o vedení strany. Starmer čelí sílícímu tlaku členů vlády, aby rezignoval či stanovil datum odchodu z funkce.

Počet hlasů vyjadřujících se proti současnému premiérovi však nadále roste. Podle přepočtů serveru BBC ke Starmerově rezignaci či stanovení data odchodu z funkce vyzvalo již nejméně 86 labouristických zákonodárců.
„Minulý týden jsme dosáhli velmi nepříznivých volebních výsledků. To ukazuje, že nás čeká těžký úkol, abychom si znovu získali důvěru voličů," stojí podle britských médií ve společném prohlášení podepsaném 103 zákonodárci. „Tento úkol je třeba zahájit ještě dnes. Všichni musíme spolupracovat, abychom přinesli změnu, kterou země potřebuje,“ pokračuje text.

Podle britských médií a agentury Reuters ze svých funkcí v současném kabinetu odstoupili nejméně čtyři náměstci a několik tajemníků. „Z posledních dnů je zřejmé, že veřejnost v celé Británii nyní nenávratně ztratila důvěru ve vás jako premiéra,“ uvedl končící náměstek ministerstva zdravotnictví Zubir Ahmed v dopise zveřejněném na síti X, který adresoval Starmerovi. Další odcházející náměstkyně Alex Daviesová-Jonesová vyzvala k odvážným a radikálním krokům.

Starmer opakovaně uvedl, že ve funkci zůstane. Naposledy to sdělil v úterý ráno členům svého kabinetu při zasedání vlády. List The Daily Telegraph napsal, že šest předních ministrů se na zasedání chystalo premiéra vyzvat k odstoupení po katastrofálních výsledcích místních voleb z minulého týdne. Starmer jim to však neumožnil.

V Norsku zahynuli dva Češi, lov ryb skončil tragicky

V Norsku zemřeli dva čeští občané, zahynuli během pobytu na moři v oblasti Smöla. Česká ambasáda je v kontaktu s místními úřady i s rodinami zemřelých. V úterý to sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő. Norská média v pondělí informovala o nálezu tří mrtvých turistů, kteří v oblasti lovili ryby, jejich národnost neuvedla.

K Trumpově výhře v prezidentských volbách v roce 2024 velkou měrou přispěl jeho slib, že sníží inflaci. Nyní jsou však Američané nespokojení s jeho ekonomickou politikou a mnozí prezidenta viní z vysokých cen na čerpacích stanicích.
ŽIVĚ Konflikt s Íránem vychází Američany draho, inflace je na tříletém maximu

Meziroční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v dubnu zrychlil na 3,8 procenta z tempa 3,3 procenta v předchozím měsíci. Inflace se tak dostala na nejvyšší úroveň za téměř tři roky. Vyplývá to z úterní zprávy amerického ministerstva práce. Inflaci tlačí vzhůru výrazný nárůst cen pohonných hmot, který je důsledkem konfliktu na Blízkém východě.

