Stane se z vás druhá Ukrajina! Drsné varování z Kremlu vzpurné zemi

„Současné vedení Arménie si myslí, že změna směřování země poslouží zájmům Arménie. Jsem si jistý, že to nepovede k ničemu dobrému. To nejhorší, co by se Arménii mohlo stát, je, že se promění v novou Ukrajinu,“ prohlásil místopředseda Bezpečnostní rady Ruska Dmitrij Medveděv.
Bývalý prezident země varovná slova pronesl v rozhovoru pro íránský státní rozhlas. Není to první ruské varování Arménii. V reakci na sbližování někdejšího ruského satelitu se Západem hrozil „ukrajinským scénářem“ i Vladimir Putin.
Arménský premiér Nikol Pašinjan a Putin se v létě střetli dokonce přímo před kamerami během návštěvy arménského premiéra v Kremlu. Ve zjevné narážce na situaci v Rusku Pašinjan řekl, že „Arménie je demokratická země. Naše sociální sítě jsou stoprocentně svobodné, bez jakýchkoli omezení. V našich věznicích není ani jeden politický vězeň.“
Když se Pašinjan sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, okomentoval to bývalý ruský prezident Medveděv slovy: „Dva rusofobní bezmozci, kteří skvěle hovoří rusky, se spolu dnes v Jerevanu bavili špatnou angličtinou. Chybí už jen Trump a Vance, aby těm ignorantům dali zápočet z angličtiny.“
Před čtrnácti dny arménský premiér vyzval Rusy, aby opustili svou vojenskou základnu v zemi. Arménie také zmrazila své členství v Moskvou vedené Smlouvě o kolektivní bezpečnosti (CSTO) – mezinárodní organizaci pro oblast obrany a bezpečnosti, která zahrnuje šestici zemí bývalého Sovětského svazu: Arménii, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko a Tádžikistán.
Pašinjan také oznámil, že Jerevan má v úmyslu v blízké budoucnosti zahájit proces podání žádosti o členství v Evropské unii. Tím by došlo i k ukončení členství Arménie v Ruskem řízené Eurasijské ekonomické unii (EAEU).
Moskva na snahy Jerevanu o sbližování s EU reagovala omezením arménského dovozu. Kreml vyhlásil plošný zákaz dovozu tradičního arménského zboží – na ruském trhu ze dne na den skončily arménské minerální vody, květiny a vyhlášený arménský koňak. Ruská vláda navíc hrozí drastickým zvýšením cen za plyn.
Arménie měla od rozpadu Sovětského svazu úzké vztahy s Ruskem. Vnímala ho jako spojence proti sousednímu Ázerbájdžánu, se kterým vedli Arméni válku o enklávu Náhorní Karabach. Po obsazení Karabachu Ázerbájdžánem a ukončení války na podzim 2023 obě země opatrně normalizují své vztahy a odvracejí se od Ruska, které už ve sporu nehraje roli arbitra.
Salmonela v kuřecím z oblíbeného řetězce. Zkontrolujte mrazák, varuje inspekce
V obchodech už nejsou, v mrazáku je ale můžete mít ještě teď. Inspektoři našli salmonelu ve dvou šaržích kuřecího masa ze zahraničí, které se prodávalo v Lidlu. Jak poznáte, jestli se vás to týká?
„Jako ještě půl mega?“ Údajnou nahrávku radních ČT už řeší státní zástupci
Před pár dny se bývalý předseda Rady ČT u soudu přiznal, že v roce 2024 vyrazil do Karibiku slavit šedesátiny Pavla Tykače na pozvání miliardářovy manželky Ivany. Tím ale účinkování Pavla Matochy před spravedlností neskončilo. Státní zástupce otevřel kauzu nahrávky, která údajně zachycuje hlasy Matochy a radního Romana Bradáče debatující spolu způsobem, jenž může naznačovat korupční jednání.
Rusko odmítá další posílení NATO v Pobaltí. Podle Moskvy by šlo o eskalaci
Rusko by pokládalo případné rozmístění dalších sil Severoatlantické aliance v Pobaltí za eskalaci, varovala ve čtvrtek mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová. O zřízení americké vojenské základny na svém území usiluje Litva, kde se dosud američtí vojáci, vyslaní k posílení východního křídla NATO a k odstrašení případné ruské agrese, střídají podle rotačního principu.