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Zahraničí

Stane se z vás druhá Ukrajina! Drsné varování z Kremlu vzpurné zemi

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
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„Současné vedení Arménie si myslí, že změna směřování země poslouží zájmům Arménie. Jsem si jistý, že to nepovede k ničemu dobrému. To nejhorší, co by se Arménii mohlo stát, je, že se promění v novou Ukrajinu,“ prohlásil místopředseda Bezpečnostní rady Ruska Dmitrij Medveděv.

FILE PHOTO: Russian President Putin and Armenian Prime Minister Pashinyan meet in Moscow
Ruský prezident Vladimir Putin a arménský premiér Nikol Pašinjan při setkání v Kremlu.Foto: Reuters – Mikhail Metzel
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Bývalý prezident země varovná slova pronesl v rozhovoru pro íránský státní rozhlas. Není to první ruské varování Arménii. V reakci na sbližování někdejšího ruského satelitu se Západem hrozil „ukrajinským scénářem“ i Vladimir Putin.

Arménský premiér Nikol Pašinjan a Putin se v létě střetli dokonce přímo před kamerami během návštěvy arménského premiéra v Kremlu. Ve zjevné narážce na situaci v Rusku Pašinjan řekl, že „Arménie je demokratická země. Naše sociální sítě jsou stoprocentně svobodné, bez jakýchkoli omezení. V našich věznicích není ani jeden politický vězeň.“

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Když se Pašinjan sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, okomentoval to bývalý ruský prezident Medveděv slovy: „Dva rusofobní bezmozci, kteří skvěle hovoří rusky, se spolu dnes v Jerevanu bavili špatnou angličtinou. Chybí už jen Trump a Vance, aby těm ignorantům dali zápočet z angličtiny.“

Před čtrnácti dny arménský premiér vyzval Rusy, aby opustili svou vojenskou základnu v zemi. Arménie také zmrazila své členství v Moskvou vedené Smlouvě o kolektivní bezpečnosti (CSTO) – mezinárodní organizaci pro oblast obrany a bezpečnosti, která zahrnuje šestici zemí bývalého Sovětského svazu: Arménii, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko a Tádžikistán. 

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Pašinjan také oznámil, že Jerevan má v úmyslu v blízké budoucnosti zahájit proces podání žádosti o členství v Evropské unii. Tím by došlo i k ukončení členství Arménie v Ruskem řízené Eurasijské ekonomické unii (EAEU).

Moskva na snahy Jerevanu o sbližování s EU reagovala omezením arménského dovozu. Kreml vyhlásil plošný zákaz dovozu tradičního arménského zboží – na ruském trhu ze dne na den skončily arménské minerální vody, květiny a vyhlášený arménský koňak. Ruská vláda navíc hrozí drastickým zvýšením cen za plyn.

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Arménie měla od rozpadu Sovětského svazu úzké vztahy s Ruskem. Vnímala ho jako spojence proti sousednímu Ázerbájdžánu, se kterým vedli Arméni válku o enklávu Náhorní Karabach. Po obsazení Karabachu Ázerbájdžánem a ukončení války na podzim 2023 obě země opatrně normalizují své vztahy a odvracejí se od Ruska, které už ve sporu nehraje roli arbitra.

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