Stál 74 let po boku královny. Oblíbený princ Philip proslul smyslem pro humor

Sedmdesát čtyři společných let by oslavili v listopadu královna Alžběta II. a princ Philip. Manželé byli od roku 1947. V pátek Buckinghamský palác oznámil, že vévoda z Edinburghu, otec následníka britského trůnu, zemřel ve věku nedožitých sta let.

1:39 Královna Alžběta si prince Philipa vzala v roce 1947. Sledujte, jak bok po boku stárli společně | Video: Associated Press