Stačila jedna "plavecká finta". Jak šokované Španělsko odráží rekordní nápor migrantů

Španělská enkláva Ceuta zažívá největší migrační krizi ve své historii. Kolik lidí z Maroka do enklávy dorazilo, proč je Španělsko nemůže okamžitě vracet, jaká je situace na místě a proč je Ceuta pro Evropskou unii tak důležitá? Aktuálně.cz přináší přehled nejdůležitějších informací.
Kolik lidí do Ceuty proniklo?
Během jediného dne podle španělského ministerstva vnitra dorazilo do Ceuty přibližně 49 tisíc migrantů, většinou po moři nebo přes poškozený hraniční plot. Úřad tento údaj později ze svých webových stránek stáhl, aniž uvedl důvod.
Předseda vlády Ceuty Juan Jesús Vivas následně upozornil, že od čtvrtka mohlo do města vstoupit už kolem 60 tisíc lidí.
Pokud se tyto údaje potvrdí, půjde o největší migrační vlnu, jakou kdy španělská enkláva zažila. Pro srovnání – při na vrcholu řecké migrační krize v roce 2015 činil největší počet osob, které v jediném dni dorazily do EU, přibližně 11 tisíc.
Podle španělského deníku ABC tvoří většinu příchozích mladí muži. Vivas zároveň uvedl, že počet lidí, kteří při pokusu dostate se do Ceuty utonuli, vzrostl na 34.
Jaká je nyní situace v Ceutě?
Ve městě podle španělských médií panuje napjatá atmosféra. ABC uvádí, že řada obchodů, čerpacích stanic i supermarketů zůstala zavřená a místní obyvatelé raději nevycházejí z domovů. Ulicemi se během čtvrtka pohybovaly tisíce migrantů, kteří hledali jídlo, vodu nebo místo k přespání.
Podle deníku El País se ale stále více migrantů dobrovolně vrací do Maroka, protože v přeplněné Ceutě nenacházejí ubytování ani dostatek jídla. Španělské ministerstvo vnitra odhadlo, že jen během pátečního dopoledne se do Maroka vrátilo přibližně 25 tisíc lidí.
Někteří migranti si postěžovali, že je zaskočilo chladné přijetí ze strany místních obyvatel a že očekávali vstřícnější reakci. Přesto se i nadále objevují další lidé, kteří se do enklávy pokoušejí dostat po moři.
Jak reaguje španělská vláda?
Madrid označil situaci za mimořádnou migrační krizi a rozhodl o nasazení armády na podporu policie a Civilní gardy. Do Ceuty zamířily další desítky příslušníků bezpečnostních složek, posíleny byly námořní hlídky a vláda koordinuje postup také s marockými úřady.
Premiér Pedro Sánchez při páteční návštěvě města ujistil místní obyvatele, že „celé Španělsko stojí za Ceutou“, a migrační vlnu označil za „porušení územní integrity Španělska“. Zároveň slíbil, že vláda využije „veškeré prostředky státu k zajištění bezpečnosti v Ceutě“.
Podle premiéra za současnou krizí stojí převaděčské sítě, které podle něj zneužily nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu a rozšířily mezi migranty informaci, že lidé připlouvající do Ceuty nemohou být okamžitě vráceni do Maroka.
Španělské zákony totiž stanovují, že okamžité navrácení lze použít pouze u migrantů, kteří jsou zachyceni na hranici poté, co překonali příhraniční bariéry. Na moři však takové překážky vůbec nejsou, takže podle nejvyššího soudu nelze tento režim použít u těch, kdo se přes hranici dostali plaváním.
Proč Španělsko migranty okamžitě nevrací?
Španělská vláda opakovaně zdůrazňuje, že všechny osoby, které vstoupily do země nelegálně, chce postupně vrátit do Maroka. Okamžité návrat už však není tak jednoduchý jako dříve.
Ještě donedávna mohly úřady využívat takzvané vrácení na hranici. Pokud migrant přelezl hraniční plot v Ceutě nebo Melille, mohl být bez zdlouhavého správního řízení předán zpět marockým úřadům.
To se změnilo po zmíněném červencovém rozhodnutí španělského Nejvyššího soudu. Ten rozhodl, že tento postup nelze použít na lidi, kteří se do Ceuty dostanou po moři. Každý jejich případ proto musí být posouzen individuálně. Migranti mohou požádat o azyl, mají nárok na právní pomoc a mohou se proti rozhodnutí odvolat, což celý proces výrazně prodlužuje.
Španělská vláda a její experti nyní zvažují, jak dostát rozsudku nejvyššího soudu, aby bylo možné použít okamžitě navracení i pro migranty, kteří na Ceutu připlavou. Sánchez zmínil možnost instalace "fyzických bariér alespoň z vizuálního hlediska" na moři, například umístění bójí.
Co je Ceuta a proč je tak důležitá?
Ceuta je španělská autonomní enkláva na severním pobřeží Afriky. Společně s Melillou tvoří jedinou pozemní hranici Evropské unie s Afrikou. V samotné Ceutě žije přibližně 85 tisíc obyvatel.
Právě její poloha z ní dlouhodobě činí jeden z hlavních vstupních bodů nelegální migrace do Evropy. Podobnou krizi město zažilo už v roce 2021, kdy Maroko po diplomatickém sporu se Španělskem uvolnilo kontrolu hranic a během dvou dnů do Ceuty proniklo kolem osmi tisíc migrantů.
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