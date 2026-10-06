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Zahraničí

Stačil jeden úder a Rusko může odepsat letouny za tři miliardy

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek
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Mají hodnotu zhruba 3,5 miliardy korun a Rusové je schovávali 500 kilometrů od ukrajinských hranic. Přesto je ukrajinské drony našly. Na letišti Chánská zasáhli Ukrajinci dva cenné letouny Su-34 a Su-35. Oba zničené stroje Rusko využívá k útokům proti ukrajinským městům a civilní populaci.

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Ruský letoun SU-35 má podle odhadů hodnotu přibližně 2,2 miliardy korun a byl určen k vybojování vzdušné převahy. Foto: Shutterstock – Viacheslav Lopatin
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K útoku došlo v noci z neděle na pondělí 5. října a přihlásila se k němu ukrajinská tajná služba SBU. Kromě letounů si připsala i zásah muničního skladu.

Su-34 představuje jeden z hlavních ruských taktických úderných letounů. Dvoumístný letoun dosahuje rychlosti přibližně 1850 kilometrů za hodinu a unese až osm tun výzbroje. Nese především řízené střely, rakety vzduch–vzduch a vzduch–země i letecké pumy. Rusko nabízí také exportní verzi Su-34E, kterou si objednalo a převzalo Alžírsko.

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Na frontě ale působí jako hlavní „tažný kůň“ ruského letectva pro shazování tzv. klouzavých pum, které působí masivní ztráty ukrajinské pěchotě a proti kterým neexistuje v současné době obrana. Jedinou šancí Ukrajinců je tak ničit samotné letouny, které ale Rusové obvykle drží v bezpečné vzdálenosti od fronty a od ukrajinské protivzdušné obrany.

Před válkou mělo Rusko ve výzbroji přibližně 140 až 150 letounů Su-34. Od té doby Ukrajinci prokazatelně zničili nebo těžce poškodili 38 strojů. Aktuálně mají Rusové k dispozici odhadem 100 až 110 provozuschopných letounů Su-34.  

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Modernější Su-35 má podle odhadů hodnotu přibližně 2,2 miliardy korun a byl určen k vybojování vzdušné převahy. Dokáže letět rychlostí až 2400 kilometrů za hodinu, disponuje 30milimetrovým kanónem a standardně může nést střely vzduch–vzduch i vzduch–země. Tyto stroje nakoupily Čína, Alžírsko a Írán.

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Rusové jich měli před válkou 110 až 120 kusů. O nejméně devět jich už přišli.

Letiště Chánská přitom Ukrajinci nezasáhli poprvé. Už v říjnu 2024 zaútočili na tamní muniční sklad. Další úder následoval například v březnu 2026, kdy ukrajinské síly poškodily infrastrukturu základny včetně řídicí věže.

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Nejvýznamnější ukrajinskou operací proti ruské letecké flotile zůstává operace Pavučina z června 2025. SBU tehdy vypustila 117 dronů proti strategickým základnám Ivanovo, Oleňa, Ďagilevo a Belaja. Drony následně zničily nejméně 13 letounů, převážně strategických bombardérů Tu-95 a Tu-22M3. Ty Rusko prakticky nemůže nahradit, protože jejich výroba už skončila.

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Ukrajina od začátku války tvrdí, že zničila již 443 ruských letounů, tento údaj však nelze nezávisle ověřit. Otevřená databáze Oryx, která započítává pouze vizuálně doložené ztráty, eviduje 166 zničených ruských vojenských letadel.

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