Srst měl sežehlou, tlapky rozpraskané. Kdo byli čtyřnozí záchranáři z 11. září

Před pětadvaceti lety se na místo nejsmrtelnějšího teroristického útoku v dějinách USA rychle vydali hasiči a záchranáři. K nim se přidali i služební psi, často původně vycvičení k hledání a záchraně živých lidí. Rychle se ale ukázalo, že jejich úloha bude mnohem širší. Ve Spojených státech si pak za svou práci vysloužili nové jméno – označují se za „čtyřnohé hrdiny 11. září“.
Robert Schnelle byl prvním členem kynologické jednotky newyorské policie, který dorazil na místo tragédie poté, co do severní věže Světového obchodního centra (World Trade Center, WTC) narazilo unesené letadlo.
Náraz druhého letadla do druhé z věží sledoval už v přímém přenosu. Pro americkou stanici ABC News uvedl, že zatímco se i svým psem Atlasem krčil v úkrytu, jižní věž se řítila k zemi.
Pro Schnelleho a jeho psa nastaly těžké časy. Následujících osm měsíců pracovali ve dvanáctihodinových směnách. Účastnili se záchranných akcí, pátrali nejprve po přeživších, postupně už jen vyprošťovali těla obětí z trosek.
Hořel, ale vrátil se k hledání
Nikdy se nezhroutil, dělal svou práci,“ vzpomíná Schnelle na Atlase, který žil až do roku 2008. „Byl jako já, prostě to dělal.“
„Pokračovali jsme až do 30. května 2002, kdy to uzavřeli. Řekli, že pátrání je nyní u konce, místo je uzavřené, Ground Zero,“ vzpomíná Schnelle. „Pro mnoho z nás to byl velmi traumatický den, protože člověk se samozřejmě nikdy nechce jen tak vzdát,“ dodal.
Dalším psovodem z newyorské policie byl například Peter Davis, který dorazil hned po pádu druhé věže spolu se svým německým ovčákem Apollem.
„K troskám jsme se museli dostat přes vodu téměř po pás. Najednou zmizel, spadl do nějaké díry. Pak se objevil obrovský ohnivý výbuch a on z ní vyběhl. Hořel. Ometl jsem z něj žhavé uhlíky a on se okamžitě vrátil k hledání,“ uvedl Davis pro web Amerického kynologického klubu (American Kennel Club, AKC).
Marné hledání
Apollovi přitom bylo už devět let - a to je věk, kdy už mnoho policejních psů odchází do důchodu. On však pracoval neúnavně a mezi psovody byl dobře známý – vysloužil si i významná ocenění pro služební psy.
Srst měl při namáhavém hledání ožehlou, tlapky rozpraskané a potlučené, přesto nepřestával hledat, popisuje server.
Když Davis nakonec po dlouhém hledání pochopil, že ani Apollo už žádné přeživší na místě, kde během několika minut zemřelo kolem tří tisíc lidí, nenajde, musel psa od trosek doslova odtáhnout, uvedl.
Odhaduje se, že se do pátracích, záchranných a následných vyprošťovacích prací v Ground Zero zapojilo více než tři sta psů.
Pátrací a záchranářští psi (SAR) s certifikací Federální agentury pro krizové řízení (FEMA) se specializují na práci při katastrofách. Jsou vycvičeni k vyhledávání a zachycení pachu živého člověka a jejich úkolem je najít přeživší zavalené pod troskami.
Posledního živého člověka, kterého se podařilo z Ground Zero zachránit, jeden z nich našel 27 hodin po zřícení budovy.
Fingování nálezů
Pátrání však bylo pro psy fyzicky i mentálně vyčerpávající. Postupně začali být sklíčení a ztráceli motivaci pokračovat. Stále dokola totiž nalézali jen mrtvá těla.
Psovodi jim proto občas připravovali fingované úspěchy - živého člověka k nalezení v troskách, kterého představoval například jeden ze záchranářů.
Díky tomu mohli psi pracovat dál a věřit, že odvádějí dobrou práci, uvádí na svém webu oficiální památník a muzeum věnované útokům z 11. září, který psy nazývá „čtyřnohými hrdiny“.
Psí záchranáři se ale nevyznamenali jen při průzkumu trosek a hledání přeživších, pohřešovaných kolegů a ostatků obětí. Svou přítomností a povahou pomáhali i lidským záchranářům, kteří už často propadali zoufalství nad zkázou, kterou útok způsobil.
Cynthia Ottová, veterinářka, která 11. září přicestovala z Pensylvánie do New Yorku, aby pomohla s pátráním, například uvádí, že jednou z jejích nejsilnějších vzpomínek na záchranné práce je pes jménem Logan. Ten procházel kolem tří hasičů, kteří si během vyprošťovacích prací dávali přestávku.
„Seděli na trámu na té hromadě sutin, natáhli ruku a pohladili Logana. A vy jste mohli doslova vidět, jak se jim do pohaslých očí vrátilo světlo,“ popsala Ottová pro stanici ABC.
Poslední známý pátrací pes, který přežil nasazení po útocích z 11. září, se dožil až roku 2016. S tehdy šestnáctiletou fenkou zlatého retrívra Bretagne se před deseti lety v Texasu přišli rozloučit záchranáři i hasiči, psala tehdy stanice CNN.
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