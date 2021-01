Srovnávat koronavirová opatření a holokaust je zlehčování, řekla představitelka Židů

Přirovnávání karanténních omezení k holokaustu je zlehčováním nacismu. V německém Spolkovém sněmu to prohlásila bývalá předsedkyně Ústřední rady Židů v Německu Charlotte Knoblochová. V emotivním projevu u příležitosti uctění památky obětí nacismu ocenila přeměnu Německa v demokratickou zemi, na kterou je pyšná. Zároveň zdůraznila, že o demokratické výdobytky je nutné pečovat a bojovat za ně.

"Stojím před vámi jako hrdá Němka," uvedla na úvod žena, která je dlouholetou šéfkou Izraelitské kulturní obce v Mnichově a Horním Bavorsku. V projevu přítomné včetně prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera či kancléřku Angelu Merkelovou seznámila s pohnutým osudem své rodiny v době nacistického režimu.

"Každý, kdo srovnává opatření kvůli koronaviru s antisemitským terorem, bagatelizuje šou," řekla Knoblochová.

Mnichovská rodačka vzpomínala, jak jako dítě byla svědkem toho, když jim "muži v dlouhých kabátech zabavovali koberce a porcelán". "Obsluhovali se podle libosti. Na potvrzení ale nezapomněli. Zkrátka Německo," řekla.

Sama unikla deportaci do Terezína díky Kreszentii Hummelové, která pomáhala v domácnosti jejího strýce. Dívku odvezla ke své rodině, kde ji prohlásila za své nemanželské dítě. Za záchranu Knoblochové ji Izrael posmrtně v roce 2017 ocenil titulem Spravedlivá mezi národy. Otec Knoblochové holokaust přežil jako nuceně nasazený.

Před poslanci Knoblochová ve středu hovořila o tom, jak pro ni bylo složité po válce v Německu zůstat a jak zvažovala odchod. "Vlast je ale vlast," řekla. "Svou vlast jsem ztratila, pak o ni bojovala a zase ji získala," řekla.

"Na spolkovou republiku můžeme být hrdí, ale musíme ji bránit," uvedla s tím, že tak musí činit všichni Evropané. Prohlásila rovněž, že je pyšná na německou demokracii a mladé Němce. "Mladí Němci nenesou žádnou vinu za minulost, přitom na sebe odpovědnost berou," řekla. Mladým pak vzkázala, že není lepší kompas než jejich srdce.

Plénum Spolkového sněmu ocenilo projev dlouhým potleskem ve stoje. Potlesku, i když jen krátkého, se Knoblochové dostalo i od Alternativy pro Německo (AfD), která je označována za populistickou a za sympatizující s pravicově radikálními postoji. V narážce na postoje AfD v proslovu uvedla, že radikální pravice svůj boj prohrála už před 76 lety. "Za své Německo budou dále bojovat, my ale budeme bojovat za naše Německo," dodala.

Před Knoblochovou vystoupil s úvodními slovy předseda Spolkového sněmu Wolfgang Schäuble, který poukázal na to, že v Německu antisemitismus zcela nezmizel, což dokládá předloňský útok na synagogu v Halle. To, že někteří němečtí Židé zvažují, že se z Německa kvůli obavám o bezpečnost vystěhují, považuje za ostudu. "Zahanbuje nás to," řekl s tím, že rasismu a antisemitismu je nutné se bránit.

Den památky obětí nacismu si Německo připomíná od roku 1996, kdy byl vybrán 27. leden. V roce 2005 pak tento den Valné shromáždění OSN vyhlásilo jako Mezinárodní den památky obětí holokaustu. Tento den je výročím osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim, kde bylo zavražděno přes milion Židů. Podobné piety jako v Německu se konají i v jiných zemích, například v někdejším koncentračním a vyhlazovacím táboře v Osvětimi nebo v Izraeli.