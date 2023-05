Srbský prezident uvedl armádu do bojové pohotovosti, reaguje na střety v Kosovu

Kanadská zpěvačka Céline Dion zrušila koncerty plánované v Evropě na letošek i příští rok. Neuskuteční se tak ani její vystoupení v pražské O2 areně, které bylo přeložené na 6. března 2024, oznámila v pátek společnost Bestsport. "Podstupuje náročnou léčbu kvůli diagnóze, která jí bohužel nedovoluje vystupovat," vysvětlují pořadatelé. Peníze za zakoupené vstupenky v nejbližších dnech automaticky vrátí na účet společnost Ticketportal. "Pokud jste si vstupenky zakoupili v kamenné prodejně, je nutné požádat o vrácení peněz v místě nákupu," dodávají organizátoři.

Pětapadesátiletá Céline Dion známá hitem My Heart Will Go On z filmu Titanic nedávno oznámila, že trpí vzácnou a neléčitelnou neurologickou chorobou známou jako stiff-person syndrome, česky "syndrom ztuhlého člověka". Projevuje se mimo jiné svalovými křečemi, jež způsobují silné bolesti, nestabilitu a zapříčiňují pády. "Někdy způsobují obtíže při chůzi a znemožňují mi používat hlasivky ke zpěvu tak, jak jsem zvyklá," uvedla před časem. Syndrom postihuje asi jednoho člověka z milionu a neexistuje na něj lék, doktoři pouze zmírňují projevy.