Srbský ministr zahraničí navrhuje rozdělení Kosova podle etnických hranic, Priština to odmítá

před 16 minutami

Srbský ministr zahraničí Ivica Dačić opět volá po rozdělení Kosova. Jako možné řešení problémů, jež má Srbsko kvůli této bývalé srbské autonomní oblasti, navrhl rozdělení Kosova na základě etnických hranic, tedy podle toho, kde většinu tvoří kosovští Albánci a kde naopak kosovští Srbové. Dačić to napsal v srbském provládním listu Večernje novosti. Kosovská vláda Dačičův návrh rezolutně odmítá. Dačić míní, že rozdělení Kosova by představovalo trvalé řešení, jelikož "by všichni něco získali a o něco přišli". Priština jeho návrh ale odmítá. Zdůraznila, že by Kosovo přišlo asi o pětinu území, tedy oblast, kde většinu tvoří kosovští Srbové, kteří odmítají prištinskou vládu, uvedla agentura AP.

