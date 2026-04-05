Srbsko našlo batohy s výbušninami u plynovodu vedoucího do Maďarska

Srbská armáda a policie našly dva batohy s výbušninami a rozbuškami poblíž plynovodu, jenž vede do Maďarska, uvedl dnes podle agentury AFP srbský prezident Aleksandar Vučić. Maďarský premiér Viktor Orbán podle agentury Reuters sdělil, že na odpoledne svolal mimořádné jednání obranné rady.
„Právě jsem domluvil se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem. Srbské úřady objevily u klíčové plynárenské infrastruktury spojující Srbsko a Maďarsko ničivé výbušniny a zařízení potřebné k jejich aktivaci,“ uvedl Orbán na Facebooku, kde poznamenal, že se případ vyšetřuje. Podrobnosti neposkytl.
Vučić prohlásil, že bezpečnostní složky našly batohy několik set metrů od plynovodu v oblasti města Kanjiža na severu Srbska a že o tom informoval Orbána. O možných motivech nejsou žádné informace, podotkla AFP. Srbský prezident podle ní řekl, že v případu existují určité stopy, o kterých nyní nemůže hovořit.
Plynovod Balkan Stream navazuje na plynovod TurkStream, kterým Rusko dodává přes Černé moře zemní plyn do Turecka. Přes Balkán pak komodita proudí mimo jiné do Srbska a Maďarska, které zůstávají na ruském plynu značně závislé. Vučić s Orbánem mají relativně blízko k Moskvě a Reuters dvojici lídrů označuje jako spojence.
Orbán v únoru zvýšil bezpečnost kolem energetické infrastruktury v zemi, upozorňuje dále Reuters a připomíná, že Budapešť je ve sporu s Ukrajinou kvůli zastavení dodávek ropy přes ropovod Družba. Ten podle Ukrajinců poničily ruské útoky, podle Budapešti ale Kyjev dovoz ropy blokuje z politických důvodů.
Maďarsko za týden čekají parlamentní volby, ve kterých bude Orbán usilovat o pokračování své 16 let trvající vlády a tyto volby pro něj představují dosud největší výzvu. V nezávislých průzkumech veřejného mínění jeho strana Fidesz zaostává za opozičním uskupením Tisza Pétera Magyara.
Volební kampaň v Maďarsku je značně vyhrocená. Fidesz označuje opoziční stranu Tisza za proukrajinskou a varuje, že jen vítězství Orbána zajistí, že Maďarsko nebude vtaženo do války. Orbán také tvrdí, že do voleb se snaží zasahovat Kyjev i Evropská unie. Magyar naopak poukazuje na proruské postoje Orbánovy vlády a jeho strany Fidesz. Tisza v případě vítězství slibuje politický obrat, proevropský postoj a změnu poměrů v justici či médiích, které jsou podle opozice pod kontrolou Fideszu.
Velikonoce jsou letos ve znamení robotů. A nebojte se, tradiční velikonoční zvyky si užijete o to víc. Roboti totiž nebudou od rána koledovat, ale budou vám během svátků uklízet. Představujeme vám společníka, který vysaje koberce, vytře podlahu a sám se vyčistí i vysype nečistoty. MOVA Z60 Ultra Roller Complete, špičkový robotický vysavač, se kterým na vás žádná práce nezbyde.
Fotbalisté Karviné odehráli v neděli na Spartě první zápas poté, co vypukla korupční aféra. Do ní je MFK namočený jako jediný klub z nejvyšší soutěže. Na Letné podlehl 0:2.
Česká tenistka Marie Bouzková získala na antuce v Bogotě třetí titul na okruhu WTA.
Tomáš Souček poté, co se prosadil v obou rozstřelech v play off kvalifikace MS, uspěl při střelbě ze značky pokutového kopu i v dresu West Hamu. Jenže zatímco s českou reprezentací slavil postup na šampionát, "Kladiváři" museli skousnout hořké vyřazení z Anglického poháru. Přitom předvedli úžasný finiš.
Vydělávají klidně i miliony, ale zároveň bývají na štíru s přiznáváním kompletních příjmů a placením daní. Finanční správa se proto začíná na influencery a další tvůrce internetového obsahu, kteří vydělávají především přes sociální sítě, víc zaměřovat. A zároveň upozorňuje na nejčastější chyby, jichž se dopouštějí a jimiž přitahují pozornost berních úředníků.