Srbská vláda požádala Vučiče o rozpuštění parlamentu a vyhlášení předčasných voleb

Srbská vláda v pondělí požádala prezidenta Aleksandara Vučiče, aby rozpustil parlament a vyhlásil předčasné volby. Po mimořádném zasedání kabinetu to v televizním vystoupení oznámil premiér Djuro Macut, píše agentura Reuters.
Řádný termín voleb je v prosinci 2027, Vučić ovšem již dříve uvedl, že předčasné volby se budou konat 18. či 25. října. Srbská pokroková strana (SNS) v sobotu Vučiče nominovala jako svého kandidáta na budoucího premiéra.
Vučičův druhý prezidentský mandát skončí v polovině příštího roku, přičemž srbská ústava neumožňuje, aby byl kdokoliv zvolen hlavou státu na více než dvě funkční období. Funkce premiéra by mu tak umožnila udržet se u moci.
Krok mířící k předčasným volbám přichází po více než rok a půl trvajících protivládních protestech. Ty začaly demonstracemi požadujícími vyvození odpovědnosti za neštěstí v listopadu 2024 v Novém Sadu, kde kvůli pádu nádražního přístřešku zahynulo 16 lidí. Mnohé hlasy v Srbsku přičítají incident korupci, která v zemi panuje. Jedním z požadavků protestujících bylo i vyhlášení předčasných voleb.
„Chceme-li zmírnit napětí ve společnosti, neexistuje lepší způsob, než se zeptat lidí,“ uvedl v pondělí Macut. Právě studenty vedené protesty a s nimi spojené hnutí představují pro Vučiče a jeho spojence největší výzvu.
Vučić je v Srbsku u moci od roku 2012 a je považován za hegemona srbské politiky. Domácí i zahraniční kritici jej viní z autoritářských sklonů.
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