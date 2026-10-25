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Zahraničí

Srbové volí nový parlament v "referendu" o Vučičovi. Uspět chtějí studentští rebelové

ČTK
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V Srbsku se v neděli ráno otevřely volební místnosti, obyvatelé balkánské země budou rozhodovat o novém parlamentu. Podle médií půjde o souboj mezi populistickým vůdcem Aleksandarem Vučičem a hnutím vysokoškolských studentů, kteří proti němu téměř dva roky protestují. Předčasné volby Vučić vyhlásil před několika týdny.

Parliamentary election in Serbia
Žena hlasuje ve volební místnosti během parlamentních voleb v srbském Bělehradě 25. října 2026.Foto: REUTERS – Zorana Jevtic
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Parliamentary election in Serbia
Parliamentary election in Serbia
Parliamentary election in Serbia
Parliamentary election in Serbia
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První předběžné výsledky se očekávají přibližně dvě hodiny po uzavření volebních místností ve 20:00.

Účast voličů byla již brzy ráno vysoká a před volebními místnostmi se tvořily dlouhé fronty ještě před jejich otevřením v 7:00, uvedla agentura Reuters.

"Dnes jsem vyšla brzy, protože nás k tomu vyzvali studenti," sdělila Reuters třicetiletá Ana ve volební místnosti v Bělehradě. "Hlasovala jsem pro naše děti, pro naši mládež… naše děti si zaslouží mír a práci, a to jim může zajistit jen Vučić," řekla agentuře Romka Hatidža.

Na 6,4 milionu voličů si v nedělním hlasování může vybírat z 18 subjektů, které obsadí 250členný parlament. Přesto jsou podle médií volby referendem o Vučičovi.

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Hlavním soupeřem jeho kandidátky Jednotné Srbsko je Studentská kandidátka, kterou podpořila část parlamentní i neparlamentní opozice.

Vučić koncem září rezignoval a oznámil, že se v předčasných parlamentních volbách, které vypsal krátce předtím, postaví do čela kandidátky Jednotného Srbska s ambicí být příštím premiérem.

Jeho druhý prezidentský mandát by skončil v první polovině příštího roku a ucházet se o další už mu ústava neumožňovala.

Volební místnosti se otevřely v 7:00, volit mohou Srbové do 20:00. Výsledky nebudou známé dříve než v pondělí, napsala agentura AP.

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