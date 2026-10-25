Srbové volí nový parlament v "referendu" o Vučičovi. Uspět chtějí studentští rebelové

V Srbsku se v neděli ráno otevřely volební místnosti, obyvatelé balkánské země budou rozhodovat o novém parlamentu. Podle médií půjde o souboj mezi populistickým vůdcem Aleksandarem Vučičem a hnutím vysokoškolských studentů, kteří proti němu téměř dva roky protestují. Předčasné volby Vučić vyhlásil před několika týdny.
První předběžné výsledky se očekávají přibližně dvě hodiny po uzavření volebních místností ve 20:00.
Účast voličů byla již brzy ráno vysoká a před volebními místnostmi se tvořily dlouhé fronty ještě před jejich otevřením v 7:00, uvedla agentura Reuters.
"Dnes jsem vyšla brzy, protože nás k tomu vyzvali studenti," sdělila Reuters třicetiletá Ana ve volební místnosti v Bělehradě. "Hlasovala jsem pro naše děti, pro naši mládež… naše děti si zaslouží mír a práci, a to jim může zajistit jen Vučić," řekla agentuře Romka Hatidža.
Na 6,4 milionu voličů si v nedělním hlasování může vybírat z 18 subjektů, které obsadí 250členný parlament. Přesto jsou podle médií volby referendem o Vučičovi.
Hlavním soupeřem jeho kandidátky Jednotné Srbsko je Studentská kandidátka, kterou podpořila část parlamentní i neparlamentní opozice.
Vučić koncem září rezignoval a oznámil, že se v předčasných parlamentních volbách, které vypsal krátce předtím, postaví do čela kandidátky Jednotného Srbska s ambicí být příštím premiérem.
Jeho druhý prezidentský mandát by skončil v první polovině příštího roku a ucházet se o další už mu ústava neumožňovala.
Volební místnosti se otevřely v 7:00, volit mohou Srbové do 20:00. Výsledky nebudou známé dříve než v pondělí, napsala agentura AP.
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