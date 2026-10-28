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Zahraničí

Srážku vlaků ve Španělsku způsobila chyba dispečerů, cestovat v nich mohli i Češi

ČTK
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Tragickou srážku dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku způsobilo chybné rozhodnutí centrálního dispečerského pracoviště, které povolilo jednomu z vlaků pokračovat v jízdě, přestože tomu bránil červený varovný signál. Podle deníku El País to uvedl ministr dopravy Óscar Puente.

Collision of two high-speed trains between the towns of Mora and Orgaz
Vozidla záchranných složek na místě srážky dvou vysokorychlostních vlaků mezi městy Mora a Orgaz nedaleko Toleda.Foto: REUTERS – Ana Beltran
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Souprava státního dopravce Renfe, která mířila z Madridu do Sevilly, se ráno srazila s vlakem soukromého dopravce Iryo. Nehoda si podle aktualizovaných údajů vyžádala 68 životů.

Ve vlacích, které se srazily ve Španělsku, mohl být jeden člověk z Česka. Ministerstvo zahraničí upřesnilo, že informace o něm dostalo od tří různých lidí.

Připravujeme podrobnosti.

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Tragédie ve Španělsku. U Toleda se srazily dva rychlovlaky, počet obětí stoupl na 68

Při středeční srážce dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku nejméně 68 lidí zemřelo a bezmála 200 dalších utrpělo zranění. S odvoláním na civilní ochranu o tom informoval španělský deník El País. Nehoda se stala poblíž Toleda, kde vlak státního dopravce Renfe narazil do soupravy soukromé společnosti Iryo. Dva vagony jednoho z vlaků vykolejily a spadly ze svahu.

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