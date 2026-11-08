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Srážka vlaků nedaleko Káhiry si vyžádala sedm obětí a přes sto zraněných

ČTK
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Passenger trains collide in Egypt's Giza Governorate
Na místo nehody bylo vysláno 72 sanitních vozů a zranění byli převezeni do tří nemocnic v okolí; Al-Aját, Egypt, 8. 11. 2026Foto: REUTERS – Shokry Hussein
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Při srážce dvou vlaků jižně od Káhiry zahynulo v neděli nejméně sedm lidí a 114 jich bylo zraněno. Podle agentury AP to uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Nehoda se stala v oblasti Aját zhruba 50 kilometrů od hlavního města, když vlak jedoucí z Gízy do Fajjúmu narazil zezadu do vlaku směřujícího z Káhiry do Asuánu, uvedlo podle deníku Al-Ahrám ministerstvo dopravy.

Na místo nehody bylo vysláno 72 sanitních vozů a zranění byli převezeni do tří nemocnic v okolí. Jeřáby a další těžká technika přemisťovaly havarované vozy, aby mohl být na trati co nejdříve obnoven provoz.

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Úřady nařídily pojišťovacímu fondu pro železniční a pozemní dopravu, aby urychlil vyplácení odškodného zraněným a rodinám obětí. Odškodnění za úmrtí či trvalou invaliditu bylo zvýšeno z 30 tisíc na 50 tisíc egyptských liber (zhruba 20 tisíc korun).

V roce 2025 bylo v Egyptě zaznamenáno 170 vlakových nehod, při nichž zahynulo 39 lidí a 139 jich bylo zraněno. Nicméně v důsledku „nehod jednotlivců na či v blízkosti kolejí“ zemřelo v témže roce 491 osob a dalších 236 jich bylo zraněno. Podle deníku Al-Ahrám to vyplývá z dat statistického úřadu CAPMAS.

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