Srážka vlaků nedaleko Káhiry si vyžádala sedm obětí a přes sto zraněných

Při srážce dvou vlaků jižně od Káhiry zahynulo v neděli nejméně sedm lidí a 114 jich bylo zraněno. Podle agentury AP to uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Nehoda se stala v oblasti Aját zhruba 50 kilometrů od hlavního města, když vlak jedoucí z Gízy do Fajjúmu narazil zezadu do vlaku směřujícího z Káhiry do Asuánu, uvedlo podle deníku Al-Ahrám ministerstvo dopravy.
Na místo nehody bylo vysláno 72 sanitních vozů a zranění byli převezeni do tří nemocnic v okolí. Jeřáby a další těžká technika přemisťovaly havarované vozy, aby mohl být na trati co nejdříve obnoven provoz.
Úřady nařídily pojišťovacímu fondu pro železniční a pozemní dopravu, aby urychlil vyplácení odškodného zraněným a rodinám obětí. Odškodnění za úmrtí či trvalou invaliditu bylo zvýšeno z 30 tisíc na 50 tisíc egyptských liber (zhruba 20 tisíc korun).
V roce 2025 bylo v Egyptě zaznamenáno 170 vlakových nehod, při nichž zahynulo 39 lidí a 139 jich bylo zraněno. Nicméně v důsledku „nehod jednotlivců na či v blízkosti kolejí“ zemřelo v témže roce 491 osob a dalších 236 jich bylo zraněno. Podle deníku Al-Ahrám to vyplývá z dat statistického úřadu CAPMAS.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Výběr šéfredaktora
Články, které si zaslouží vaši pozornost. Každý pátek je pro vás z toho nejzajímavějšího na Aktuálně.cz osobně vybírá šéfredaktor Michal Pavec.
„Dlužíte mu omluvu.“ Horníček ohromil Anglii, šokovaný výraz hvězdy dobyl sítě
Jeden týden je kritizován, některými až zatracován, aby byl o pár dní později pro změnu vynášen do nebes. Lukáš Horníček naplno prožívá horskou dráhu jménem Premier League. Aktuálně je český brankář za hrdinu. Po remíze na hřišti Fulhamu ho velebí nejen nároční fanoušci Newcastlu United, ale celá fotbalová Anglie.
Nekorektní, ale velmi vtipné a chytré. Malkovich exceluje ve filmu Divoký kůň Devítka
Pátý celovečerní snímek britsko-irského dramatika, scenáristy a režiséra Martina McDonagha s názvem Divoký kůň Devítka se odehrává v Chile v předvečer vojenského převratu v roce 1973. Jeho provokativní humor zahaluje posmutnělý příběh o mužském přátelství, pocitech viny a smrtelnosti. Zároveň je to režisérův dosud nejpolitičtější film.
Rusové si oblíbili čínská telefonní čísla. Když pak sednou do auta, nestačí se divit
Kombinace čínského telefonního čísla a čínského automobilu není pro jeho majitele v Rusku žádnou velkou výhrou. Hackerům usnadňuje dálkové zotročení aut, za jejich „osvobození“ pak požadují výkupné.
Ve hře je další stávka. Babiš neustoupí: lidé z ČT a rozhlasu nastínili, co bude dál
Necelý týden po stávce zaměstnanců médií veřejné služby deník Aktuálně.cz zpovídal Elišku Záleskou, členku stávkového výboru iniciativy Veřejnoprávně za ČT a Lucii Pávovou ze stávkového výboru iniciativy Veřejnoprávně za ČRo. Jak stávku hodnotí, jak vnímají reakce politiků a s čím jdou do příštích dnů a týdnů?