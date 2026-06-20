Srážka osobních vlaků na jihu Británie si vyžádala 89 zraněných. Strojvůdce nepřežil

Při páteční srážce dvou osobních vlaků u města Bedford na jihu Británie bylo zraněno á9 lidí. Novou bilanci zveřejnili vyšetřovatelé v sobotu. Devět lidí je podle nich v kritickém stavu, 35 lidí utrpělo vážná a zbytek lehká zranění. Již v pátek úřady oznámily, že zahynul jeden ze strojvedoucích.
České ministerstvo zahraničních věcí (MZV) zatím nemá informaci, že by mezi zraněnými byli Češi. Uvedl to zástupce ředitelky Odboru komunikace MZV Filip Hašek.
Policejní náčelnice Lucy D'Orsiová uvedla, že v nemocnici zůstává 28 lidí. Podle BBC je přeprava na trati po srážce stále narušená.
Cestující Peter Knapp BBC řekl, že seděl v předním vagonu vlaku, který narazil do jiného. Popsal, že měl pocit, že vedle něj vybuchla bomba. „Když jsem vstal, viděl jsem zakrvácené tváře lidí, jejich nohy vypadaly zlomené a všude byl kouř,“ uvedl Knapp. „Někteří lidé plivali krev,“ dodal.
Další pasažér Brett Byatt BBC řekl, že v celém vagonu, kde se nacházel, nebyli zraněni pouze tři až čtyři lidé: „Všichni ostatní měli buď vážné zranění, které silně krvácelo, nebo nemohli stát, nemohli hýbat krkem, nebo jsem viděl ženu se zlomenou nohou.“
Buckinghamský palác uvedl, že krále Karla III. nehoda velmi zarmoutila. „Jeho myšlenky a soustrast jsou s rodinou zesnulého a se všemi zraněnými nebo postiženými takovou tragickou událostí,“ citovala palác agentura AP.
Kolize se stala v podvečerní špičce na trati spojující londýnské nádraží St Pancras s oblastí střední Anglie. Příčina nehody se stále vyšetřuje.
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